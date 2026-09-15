Lovitură pentru Trump. Curtea Supremă îi respinge planul de a limita votul prin corespondenţă la alegerile de la jumătatea mandatului

Curtea Supremă a SUA a respins luni planul controversat al preşedintelui Donald Trump de a limita votul prin corespondenţă la alegerile de la jumătatea mandatului. FOTO: Getty Images

Curtea Supremă a SUA a respins luni planul controversat al preşedintelui Donald Trump de a modifica modul în care buletinele de vot sunt trimise prin poştă alegătorilor din întreaga ţară. Judecătorii au respins astfel o propunere despre care oficialii electorali au avertizat că ar fi avut consecinţe catastrofale dacă ar fi fost lăsată să intre în vigoare la alegerile pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidenţial, programate la 3 noiembrie, scrie CNN.

Patru dintre cei şase judecători conservatori ai Curţii, inclusiv preşedintele acesteia, John Roberts, alături de cei trei progresişti, au respins cererea administraţiei Trump. Ei consideră că guvernul are şanse mici de câştig atunci când cazul va fi judecat pe fond şi că nu a demonstrat necesitatea de a suspenda, între timp, decizia primei instanţe.



Influenta asociaţie pentru apărarea drepturilor civile, ACLU, a salutat imediat o "mare victorie pentru dreptul de vot, integritatea alegerilor şi democraţie".



"Această decizie înseamnă că toate cele 50 de state pot continua să îşi folosească procedurile actuale de vot prin corespondenţă care s-au dovedit sigure, securizate şi de încredere de zeci de ani", a adăugat asociaţia.



Miza a fost una majoră: aproape o treime dintre alegătorii americani au votat prin corespondenţă în 2024, potrivit organizaţiei States United.

Această decizie vine cu mai puţin de două luni înainte de alegerile din 3 noiembrie, care se anunţă dificile pentru majoritatea republicană a lui Donald Trump. Dreapta americană ar putea pierde majoritatea fragilă din Cameră sau chiar din Senat în favoarea democraţilor.



Decizia de luni reprezintă cel mai recent episod dintr-o bătălie juridică tot mai intensă, în condiţiile în care trimiterea primelor buletine de vot prin corespondenţă către alegători tocmai a început în anumite state.



O judecătoare federală a prelungit, pe 4 septembrie, suspendarea noilor reguli emise de Serviciului Poştal al SUA (USPS) pentru transportul buletinelor de vot prin corespondenţă până la finalizarea acestor alegeri. Aceste reguli veneau în urma unui decret semnat de Donald Trump, menit să reglementeze mai strict această modalitate de vot.



O curte de apel federală confirmase deja săptămâna trecută suspendarea măsurilor legate de acest decret, însă cei nouă judecători ai celei mai înalte instanţe din Statele Unite nu se pronunţaseră încă.



Printre conservatorii favorabili respingerii recursului administraţiei Trump, judecătorul Brett Kavanaugh a scris, într-o opinie concordantă separată, că deşi, pe fond, noile reguli ale USPS ar putea fi eventual valabile din punct de vedere legal, aplicarea lor chiar de la scrutinul de la începutul lunii noiembrie ar fi "arbitrară".



"Oficialii electorali din state şi din comunităţile locale nu au la dispoziţie suficient timp pentru a le aplica înainte de alegeri", a subliniat el.



Doar cei mai conservatori doi judecători, Samuel Alito şi Clarence Thomas, şi-au exprimat dezacordul, considerând că guvernul a demonstrat că o suspendare a deciziei de primă instanţă ar fi justificată.



Judecătorii de apel subliniaseră joi riscurile de "haos şi privare pe scară largă de dreptul de vot a unor cetăţeni" dacă aceste noi reguli ar fi aplicate imediat.



Donald Trump denunţă constant votul prin corespondenţă, pe care îl consideră în mare parte responsabil pentru înfrângerea sa - pe care încă nu o recunoaşte - din 2020 în faţa democratului Joe Biden. El a semnat pe 31 martie un decret menit să reglementeze mai sever votul prin corespondenţă, o măsură contestată în justiţie de un grup de state conduse de democraţi şi de o organizaţie de alegătoare.



Decretul ordonă serviciilor de imigrare şi de Securitate Socială să creeze o listă federală a alegătorilor cu drept de vot, iar USPS să livreze buletine de vot prin corespondenţă doar persoanelor înscrise pe această listă.



Obiectivul afişat este de a limita riscul ca străinii să poată vota la alegerile americane, o temere invocată des de Donald Trump şi de tabăra republicană, deşi fenomenul este extrem de rar, conform statisticilor oficiale.