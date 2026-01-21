Politico: UE tot mai aproape să activeze "bazooka” comercială împotriva SUA

Germania s-a alăturat Franței în a declara că va solicita Comisiei să exploreze declanșarea unui răspuns dur împotriva SUA. FOTO: Hepta

Liderii UE și-au întărit poziția și iau în calcul să transmită Comisiei Europene să pregătească cea mai puternică armă comercială împotriva SUA dacă Donald Trump nu își retrage amenințările la adresa Groenlandei.

Germania s-a alăturat Franței în a declara că va solicita Comisiei să exploreze declanșarea Instrumentului Anticoercitiv la summitul de urgență al liderilor UE de la Bruxelles, joi seară, potrivit a cinci diplomați, citați de Politico.

Decizia Berlinului apropie UE de un răspuns mai puternic, retorica tot mai accentuată a lui Trump despre teritoriul danez și susținătorii acestuia determinând capitalele cheie să își înăsprească poziția cu privire la modul în care Europa ar trebui să reacționeze.

„Hotărârea există de câteva zile”, a declarat unul dintre diplomați. „Am simțit-o în discuțiile noastre bilaterale... există un sprijin foarte larg că UE trebuie să se pregătească pentru toate scenariile, iar asta include și faptul că toate instrumentele sunt pe masă.”

Ceea ce vor solicita guvernele Comisiei va fi decis în mare măsură de ceea ce va spune președintele SUA în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, miercuri. În timp ce mai mulți lideri europeni au încercat să organizeze întâlniri cu Trump în marja reuniunii de la Davos pentru a-l convinge să nu impună tarifele vamale, aceștia se pregătesc și pentru posibilitatea ca Trump să-și ducă la bun sfârșit amenințările.

Sâmbătă, Trump a anunțat că va impune un tarif de 10% aliaților NATO care s-au opus demersului său de a prelua Groenlanda, inclusiv Franța, Germania, Danemarca, Olanda, Marea Britanie, Norvegia, Suedia și Finlanda. Liderul american a escaladat ulterior, amenințând cu un tarif de 200% pentru vinul și șampania franceză.

Germania se alătură Franței în susținerea unor măsuri dure

Pe lângă instrumentul anti-coerciție, sau „bazooka comercială”, liderii au discutat și despre utilizarea unui pachet de represalii anterior care ar impune tarife vamale pentru exporturi americane în valoare de 93 de miliarde de euro. Doi dintre diplomații UE au indicat că este posibil să se impună mai întâi tarifele vamale, în timp ce Comisia trece prin procesul mai greoi de lansare a puternicei arme comerciale.

„Există o convergență cu germanii, există o trezire din partea lor, că trebuie să încetăm să mai fim naivi”, a declarat un înalt oficial francez, referindu-se la utilizarea bazookei împotriva Washingtonului. Președintele francez Emmanuel Macron a susținut această mișcare, dar alte capitale au fost mai precaute, având în vedere riscul ca aceasta să declanșeze măsuri suplimentare din partea lui Trump, precum și costurile potențiale pentru economiile lor.

Gândirea în cadrul guvernului german pare să fie că, pentru a evita un război comercial în toată regula cu SUA, blocul trebuie să implementeze un factor de descurajare puternic.

„Avem la dispoziție un set de instrumente și suntem de acord că nu vrem să le folosim. Dar dacă va trebui să le folosim, atunci o vom face”, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz reporterilor.

Ce este "bazooka comercială" a UE

Arma comercială este una dintre principalele pârghii ale UE împotriva SUA, deoarece include o gamă largă de măsuri posibile, cum ar fi impunerea de tarife, restricționarea exporturilor de bunuri strategice sau excluderea companiilor americane de la licitații. O decizie de a utiliza instrumentul nu ar fi luată cu ușurință, deoarece ar avea un impact semnificativ asupra economiei UE.

Ultima dată când UE a luat în considerare utilizarea “bazookei” sale împotriva SUA - când Trump a impus taxe unilaterale asupra blocului comunitar în 2025 - Europa a făcut un pas înapoi. De data aceasta, “capitalele membre au o toleranță mai mare la durere”, au indicat diplomații UE.

„Este o situație foarte diferită față de vara trecută, când era doar o dispută comercială”, a declarat unul dintre diplomați.

„Țările au spus că nu vor să se implice într-o dispută dacă tarifele ar trebui să fie de 10 sau 15%, mai ales când suntem dependenți de SUA. Dar nu ne aflăm acum pe teritoriul în care este bine să facem ceva, ci pe teritoriul în care este nevoie să facem ceva.”

Acțiunea asupra ACI ar necesita sprijinul a cel puțin 15 țări din Consiliul UE.

Diplomații speră că aliata lui Trump, Giorgia Meloni, se va alătura și ea. Fiind a treia cea mai mare țară a UE, alăturarea Italiei la această inițiativă ar fi o demonstrație importantă de unitate, au spus ei.

Deocamdată, Roma a indicat că ar prefera să continue discuțiile de dezescaladare cu Washingtonul, în timp ce poziția potențialului aliat, Polonia, este încă neclară. Cu toate acestea, având în vedere convergența pozițiilor Franței și Germaniei, presiunea asupra Romei și Varșoviei pentru a se alinia cu restul blocului va fi intensă.