Georgescu și Potra află dacă au reușit să blocheze procesul de la Curtea Supremă pentru tentativă de lovitură de stat

Publicat la 08:45 14 Apr 2026 Modificat la 08:45 14 Apr 2026

Dosarul privind presupusa tentativă de lovitură de stat a ajuns într-un moment crucial.

Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost citați la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Aici, magistrații urmează să hotărască definitiv dacă procesul poate să înceapă.

Judecătorii analizează contestația depusă împotriva deciziei de începere a procesului.

"Călin Georgescu, Horațiu Potra și cei 20 de mercenari vin la Înalta Curte de Casație și Justiție. La ora 9 este programat să înceapă procesul, la finalul căruia magistrații Curții Supreme trebuie să decidă dacă va începe oficial judecata sau dacă rechizitoriul va fi retrimis la Parchetul General.

Vorbim despre dosarul în care Georgescu, Potra și mercenarii au fost trimiși în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potrivit procurorilor, pe 8 decembrie 2024 inculpații plănuiau o mișcare de destabilizare, un protest violent în București, în ziua în care trebuia să aibă loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale, ulterior anulate.

Inculpații au depus contestație la începerea procesului

Planul a fost pus la cale de Horațiu Potra, împreună cu Georgescu la o fermă de cai din Ciolpani.

Misiunea mercenarilor era să vină să se infiltreze printre participanții la protest și să creeze haos.

Ei au fost opriți de autorități în drumul lor spre Capitală, după ce plecaseră din Mediaș, iar în mașinile lor au fost găsite mai multe arme care urmau să fie folosite pentru a crea tulburări.

După mai bine de jumătate de an, dosarul a fost trimis în judecată.

Curtea de Apel București a decis că poate începe oficial procesul, însă inculpații din acest dosar au depus contestație la începerea judecății.

Acum totul se va tranșa la Înalta Curte de Casație și Justiție, care trebuie să dea decizia definitivă", a relatat Cristina Filip, jurnalist Antena 3 CNN.