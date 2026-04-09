Imagini emoționante de la Arena Națională. Altar de flori în memoria lui Mircea Lucescu. Oamenii îi pot aduce joi un ultim omagiu

Mircea Lucescu a murit marți seară la Spitalul Universitar din București. Sursa colaj foto: Agerpres

Fostul selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, s-a întors pentru ultima dată pe terenul de fotbal, unde familia, prietenii, foştii colegi sau elevi, cât şi fanii au şansa să îşi ia rămas bun. Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Il Luce se află la Arena Naţională, acolo unde deja au ajuns unele dintre cele mai importante personalităţi ale sportului pentru a-şi lua la adio de la legendarul antrenor care va fi înmormânat mâine.

UPDATE 10:15 – În această dimineaţă, premierul României, Ilie Bolojan, a mers pe Arena Naţională, unde i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Prezent lângă sicriul tatălui său, Răzvan Lucescu a schimbat câteva cuvinte cu prim-ministrul. La plecare, şeful Guvernului a oferit o scurtă declaraţie de presă: "Un om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să îl odihnească pe Mircea Lucescu".

Arena Naţională a fost transformată într-un altar pentru rugăciune în memoria lui Mircea Lucescu. Mii de lumânări albe şi roşii, flori şi fotografii au fost depuse la intrarea în templul fotbalului românesc. Şi foarte mulţi dintre fani, dar şi cunoscuţi au scris mesaje emoţionante în cartea de condoleanţe. Toţi cei care vor să își ia adio de la Il Luce pot veni astăzi, între orele 10:00 și 20:00, pe cel mai mare stadion al ţării.

› Vezi galeria foto ‹

În cursul zilei de miercuri, fanii lui Mircea Lucescu, dar şi numeroase personalităţi au mers pe Arena Naţională din Capitală ca să-i aducă un ultim omagiu renumitului antrenor. Il Luce a încetat din viaţă marţi seara, la Spitalul Universitar din Bucureşti, unde era internat de mai bine de o săptămână, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia – acesta ar fi împlinit 81 de ani pe 29 iulie.

Ioan Andone, fostul internațional care a fost debutat de Il Luce la Corvinul Hunedoara în anul 1979, a făcut următoarele precizări în cadrul declaraţiei de miercuri: "Eu cred că trebuia să trăiască mai mult. Dar pasiunea... și-a pus sufletul în slujba fotbalului, uitaţi unde s-a ajuns. Generații întregi de jucători tineri pe care i-a crescut".

"Ne-a învăţat pe toţi ce trebuie să facem. Când vorbim de nea Mircea, un om care întotdeauna ne-a învăţat să fim deschişi pentru că mereu să devenim mai buni, să fim puternici, curajoşi... pentru că el a avut curaj", a declarat Gheorghe Hagi ieri, după ce a mers să îşi ia rămas bun de la Il Luce.

Mircea Rednic este devastat după moartea lui Il Luce şi a plâns ieri, lângă sicriul acestuia.

"Plecarea lui nea Mircea a lăsat un gol mare în inima mea. Ştiți foarte bine relația mea cu el: mi-a decis soarta, mi-a decis cariera", a spus antrenorul de 63 de ani.

Vizibil emoţionat, Ionuţ Lupescu a spus: "Ne-a dat foarte multe exemple în viață cum să să putem să răzbim și, din păcate, astăz,i nu mai este printre noi și îmi pare foarte rău".

Seara trecută, pe mari stadioane din lume a fost păstrat un moment de reculegere în memoria lui Il Luce - inclusiv în Turcia şi Spania, zeci de mii de persoane l-au aplaudat la scenă deschisă pentru ultima dată.

Mircea Lucescu, legendarul antrenor român cu o carieră impresionantă

Născut la 29 iulie 1945 în București, Mircea Lucescu a început fotbalul la Școala Sportivă 2 din Capitală și, după doi ani, a fost legitimat la grupele de juniori ale clubului Dinamo București. Ca jucător, Il Luce a evoluat doar pentru trei echipe: Dinamo, Sportul Studențesc și Corvinul Hunedoara.

Cariera sa de antrenor a început în 1979, la Corvinul Hunedoara, echipă la care a activat simultan și ca jucător timp de trei ani. De atunci, Mircea Lucescu a antrenat numeroase formații importante, printre care România, Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, FC Rapid București, Inter Milano, Galatasaray Istanbul, Beșiktaș Istanbul, Șahtior Donețk, Zenit Sankt Petersburg, Turcia și Dinamo Kiev.

După o pauză de 38 de ani, Il Luce a preluat din nou funcția de selecționer al echipei naționale a României pe 6 august 2024. În primul său mandat, desfășurat între 1 noiembrie 1981 și 2 octombrie 1986, România a disputat 57 de meciuri, cu 24 de victorii, 15 înfrângeri și 19 egaluri.

În palmaresul său, MirceaLucescu se clasează drept al treilea cel mai titrat antrenor din lume, după Pep Guardiola (40) și Sir Alex Ferguson (49, dintre care 38 la Manchester United), cu 35 de trofee, printre care se numără:

1 Supercupă a Europei (Galatasaray)

(Galatasaray) 1 Cupa UEFA (Șahtior Donețk)

(Șahtior Donețk) 9 titluri ale Ucrainei (8 cu Șahtior și 1 cu Dinamo Kiev)

2 titluri ale României (Dinamo și Rapid)

2 titluri ale Turciei (Galatasaray și Beșiktaș)

1 Supercupă a Rusiei (Zenit)

(Zenit) 7 Cupe ale Ucrainei

8 Supercupe ale Ucrainei

3 Cupe ale României și 1 Supercupă a României

Mircea Lucescu: "Ce m-a mânat pe mine întotdeauna a fost curiozitatea"

Într-un interviu din iulie 2025, când a împlinit 80 de ani, Il Luce declara:

"Ceea ce m-a mânat pe mine întotdeauna să merg înainte a fost curiozitatea, am fost întotdeauna curios, am vrut să cunosc, am vrut să învăț din experiența altora. Fotbalul reprezintă partea frumoasă a vieții. Când vezi stadioanele pline, atmosfera creată de suporteri intră în pielea jucătorului.

De asta jucătorii trebuie să înțeleagă că nu joacă pentru ei, joacă pentru oameni. 80 de ani nu îi simt în niciun fel, chiar dacă corpul a suferit multe traume și incidente, mintea a rezistat".