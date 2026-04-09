Jucătorii Galatasaray, mesaj special în română pentru Mircea Lucescu, în Campionatul Turciei. Momente de reculegere, pe mari stadioane

Jucătorii lui Galatasaray au pregătit un mesaj special pentru Mircea Lucescu, al treilea cel mai titrat antrenor din lume, la meciul de aseară, cu Göztepe, din Campionatul Turciei. Fotbaliştii au intrat pe teren cu un banner uriaş, negru, pe care era scris mesajul "Nu te vom uita!", scris atât în limba română, cât şi în limba turcă. Galata a fost clubul cu care Il Luce a cucerit Supercupa Europei şi un titlu în Campionatul Turciei. De altfel, până 13 aprilie, înainte de fiecare meci care se joacă în Turcia, se va păstra un minut de reculegere. La fel se va întâmpla şi la meciurile găzduite în această săptămâna de UEFA. Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, fiind înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Până diseară, la ora 20:00, sunt aşteptaţi mii de oameni să ajungă la priveghiul deschis publicului la Arena Națională. Joi, înainte de ora prânzului, premierul Ilie Bolojan a ajuns la sicriul în care se află trupul neînsufleţit al lui Il Luce şi a păstrat un moment de reculegere.

Omagiu emoționant pentru Mircea Lucescu din partea Galatasaray, în Campionatul Turciei

Echipa Galatasaray l-a omagiat pe Mircea Lucescu miercuri seară, la meciul din deplasare cu Goztepe, din prima ligă turcă. Aşa cum se poate observa în video-ul de mai jos, jucătorii au purtat tricouri speciale pe care erau imprimate poza antrenorului român și au afișat un banner impresionant, pe care era scris mesajul "Nu te vom uita!", atât în limba turcă, dar şi în limba noastră. Il Luce a fost antrenorul celor de la Galatasaray în perioada 2000 - 2002.

Oficialii de la UEFA au decis ca înaintea meciurilor din competițiile europene să fie ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, care a pierdut lupta la viaţă în urmă cu două zile. La partidele Barcelona - Atletico Madrid, respectiv PSG - Liverpool, în "sferturile" Ligii Campionilor, s-au trăit momentele cele mai intense.

Pe "Parc des Princes", momentul de reculegere s-a transformat într-un omagiu plin de emoție, marcat de aplauze puternice în memoria lui Mircea Lucescu. Imaginea fostului antrenor român a fost proiectată pe ecranele uriașe ale stadionului, iar spectatorii, jucătorii și membrii staff-urilor tehnice au aplaudat la unison în semn de respect.

Aflat la loje, alături de președintele PSG, și președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a fost surprins aplaudând.

Un moment special a avut loc și pe Camp Nou. Înaintea partidei dintre Barcelona și Atletico Madrid, s-a ținut un moment de reculegere. Președintele clubului catalan, Joan Laporta, s-a ridicat în picioare, gest urmat de oficialii echipei.

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a aplaudat alături de jucători, staff și suporteri. Totodată, pe grafica transmisiei a apărut mesajul "In memory of Mircea Lucescu" (n.r.: "În memoria lui Mircea Lucescu"). Pe lângă momentele de reculegere, jucătorii au purtat banderole negre, un alt gest de respect pentru cel care a fost Mircea Lucescu.

Iar jucătorii de la Galatasaray, antrenați acum de Okan Buruk, în frunte cu Gundogan sau Sane, au ieșit la încălzire miercuri purtând tricouri negre speciale, pe care era imprimat chipul lui Mircea Lucescu.

"Echipa noastră a ieșit la încălzire cu tricouri pregătite pentru fostul nostru antrenor decedat Mircea Lucescu", au transmis reprezentanții clubului pe rețelele de socializare.

Mircea Lucescu, legendarul antrenor român cu o carieră impresionantă

Născut la 29 iulie 1945 în București, Mircea Lucescu a început fotbalul la Școala Sportivă 2 din Capitală și, după doi ani, a fost legitimat la grupele de juniori ale clubului Dinamo București. Ca jucător, Il Luce a evoluat doar pentru trei echipe: Dinamo, Sportul Studențesc și Corvinul Hunedoara.

Cariera sa de antrenor a început în 1979, la Corvinul Hunedoara, echipă la care a activat simultan și ca jucător timp de trei ani. De atunci, Mircea Lucescu a antrenat numeroase formații importante, printre care România, Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, FC Rapid București, Inter Milano, Galatasaray Istanbul, Beșiktaș Istanbul, Șahtior Donețk, Zenit Sankt Petersburg, Turcia și Dinamo Kiev.

După o pauză de 38 de ani, Il Luce a preluat din nou funcția de selecționer al echipei naționale a României pe 6 august 2024. În primul său mandat, desfășurat între 1 noiembrie 1981 și 2 octombrie 1986, România a disputat 57 de meciuri, cu 24 de victorii, 15 înfrângeri și 19 egaluri.

În palmaresul său, MirceaLucescu se clasează drept al treilea cel mai titrat antrenor din lume, după Pep Guardiola (40) și Sir Alex Ferguson (49, dintre care 38 la Manchester United), cu 35 de trofee, printre care se numără:

1 Supercupă a Europei (Galatasaray)

(Galatasaray) 1 Cupa UEFA (Șahtior Donețk)

(Șahtior Donețk) 9 titluri ale Ucrainei (8 cu Șahtior și 1 cu Dinamo Kiev)

2 titluri ale României (Dinamo și Rapid)

2 titluri ale Turciei (Galatasaray și Beșiktaș)

1 Supercupă a Rusiei (Zenit)

(Zenit) 7 Cupe ale Ucrainei

8 Supercupe ale Ucrainei

3 Cupe ale României și 1 Supercupă a României

Il Luce: "Ce m-a mânat pe mine întotdeauna a fost curiozitatea"

Într-un interviu din iulie 2025, când a împlinit 80 de ani, Mircea Lucescu a declarat:

"Ceea ce m-a mânat pe mine întotdeauna să merg înainte a fost curiozitatea, am fost întotdeauna curios, am vrut să cunosc, am vrut să învăț din experiența altora. Fotbalul reprezintă partea frumoasă a vieții. Când vezi stadioanele pline, atmosfera creată de suporteri intră în pielea jucătorului.

De asta jucătorii trebuie să înțeleagă că nu joacă pentru ei, joacă pentru oameni. 80 de ani nu îi simt în niciun fel, chiar dacă corpul a suferit multe traume și incidente, mintea a rezistat".