Mircea Lucescu, portret de campion. Povestea omului care a scris istorie în fotbal

Mircea Lucescu se clasează drept al treilea cel mai titrat antrenor din lume, cu 35 de trofee.

Lumea fotbalului din România a fost influenţată o jumătate de veac de Mircea Lucescu – de la fotbalistul remarcabil al lui Dinamo şi al Naţionalei până la antrenorul vizionar, de la Corvinul Hunedoara şi echipa României. "Este cea mai frumoasă parte a vieţii mele fotbalistice", a spus acesta despre perioada în care România a reuşit să se califice la Campionatul Mondial din Mexic din 1970. Il Luce a fost cel mai tânăr antrenor al echipei naţionale, iar în urmă cu doi ani, acesta a devenit cel mai vârstnic selecţioner. Internat de mai bine de o săptămână la Spitalul Universitar Bucureşti, Mircea Lucescu a murit marţi seara la vârsta de 80 de ani. De-a lungul vieţii, titlurile interne și trofeele europene câștigate l-au propulsat, în statistici, alături de antrenori legendari precum Pep Guardiola sau Sir Alex Ferguson.

Născut pe 29 iulie 1945, la Bucureşti, Mircea Lucescu şi-a construit o carieră impresionantă, care acoperă peste şase decenii de fotbal: atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Ca fotbalist, el a păşit pe iarba din Ştefan cel Mare în 1961 şi la Dinamo a jucat o bună parte din carieră.

În 70 de meciuri a îmbrăcat Mircea Lucescu tricoul Naţionalei. La 24 de ani, el era deja căpitanul tricolorilor – se întâmpla la Campionatul Mondial din Mexic din 1970. Atunci, ţara noastră a revenit în elita fotbalului mondial după 32 de ani de absenţă. O generaţie, condusă de Il Luce, alături de Dobrin, Dumitrache sau Cornel Dinu.

"Pentru mine, perioada care începe cu acel memorabil meci contra Angliei, pe Wembley, şi se sfârşeşte cu minutul 90 al partidei contra Greciei este cea mai frumoasă parte a vieţii mele fotbalistice. Este perioada în care am avut posibilitatea să schimb fanioanele cu Bobby Chalton", a declarat Mircea Lucescu într-un interviu mai vechi.

La Corvinul Hunedoara, Il Luce şi-a pus ghetele în cui în 1982. După retragerea a jucător, Mircea Lucescu a început o carieră managerială remarcabilă în România, dar şi în străinătate.

Cariera sa de antrenor a început în 1979, la Corvinul Hunedoara, echipă la care a activat simultan și ca jucător timp de trei ani. De atunci, Lucescu a antrenat numeroase formații importante, printre care România, Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, FC Rapid București, Inter Milano, Galatasaray Istanbul, Beșiktaș Istanbul, Șahtior Donețk, Zenit Sankt Petersburg, Turcia și Dinamo Kiev.

După o pauză de 38 de ani, Lucescu a preluat din nou funcția de selecționer al echipei naționale a României pe 6 august 2024. În primul său mandat, desfășurat între 1 noiembrie 1981 și 2 octombrie 1986, România a disputat 57 de meciuri, cu 24 de victorii, 15 înfrângeri și 19 egaluri.

În palmaresul său, Lucescu se clasează drept al treilea cel mai titrat antrenor din lume, cu 35 de trofee, printre care:

1 Supercupă a Europei (Galatasaray)

1 Cupa UEFA (Șahtior Donețk)

9 titluri ale Ucrainei (8 cu Șahtior și 1 cu Dinamo Kiev)

2 titluri ale României (Dinamo și Rapid)

2 titluri ale Turciei (Galatasaray și Beșiktaș)

1 Supercupă a Rusiei (Zenit)

7 Cupe ale Ucrainei

8 Supercupe ale Ucrainei

3 Cupe ale României și 1 Supercupă a României

Într-un interviu din iulie 2025, când a împlinit 80 de ani, Lucescu declara:

"Ceea ce m-a mânat pe mine întotdeauna să merg înainte a fost curiozitatea, am fost întotdeauna curios, am vrut să cunosc, am vrut să învăț din experiența altora. Fotbalul reprezintă partea frumoasă a vieții. Când vezi stadioanele pline, atmosfera creată de suporteri intră în pielea jucătorului. De asta jucătorii trebuie să înțeleagă că nu joacă pentru ei, joacă pentru oameni. 80 de ani nu îi simt în niciun fel, chiar dacă corpul a suferit multe traume și incidente, mintea a rezistat".

Mircea Lucescu a murit, luni, la Spitalul Universitar din București, la vârsta de 80 de ani.