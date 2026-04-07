Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal avea 80 de ani

A murit Mircea Lucescu, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Mircea Lucescu a murit, marți seară, la Spitalul Universitar din București. Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României avea 80 de ani și s-a confruntat, în ultima perioadă, cu probleme grave de sănătate din cauza cărora a fost nevoit să renunțe la postul de antrenor și colaborarea cu FRF.

„Spitalul Universitar de Urgență București informeaza că astăzi, marti, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească”, a transmis Spitalul Universitar din București.

Pe 3 aprilie 2026, chiar în ziua în care ar fi trebui să fie externat, surse medicale au declarat pentru Antena 3 CNN că Lucescu a suferit două infarcturi, primul dimineața și al doilea ulterior. Medicii au efectuat trei operațiuni de resuscitare și un examen de angiografie pentru a verifica dacă arterele coronariene erau blocate.

Pe 31 martie, Lucescu și-a anunțat retragerea de la echipa națională, încheind un mandat care a marcat aproape 50 de ani de activitate în fotbal și l-a consacrat ca unul dintre cei mai importanți antrenori români din istorie, după ce pe 29 martie a leșinat în timpul unui antrenament.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia reprezentativa a obţinut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta, potrivit Agerpres. Bilanţul său pe banca naţionalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri.

În vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu este unul dintre cei mai redutabili antrenori români, cu o carieră impresionantă la conducerea băncilor tehnice a unor echipe de club din ţară şi din străinătate dar şi la nivelul selecţionatelor României şi Turciei.

După ratarea calificării la Cupa Mondială din această vară, 0-1 cu Turcia, în semifinalele barajului, Mircea Lucescu a suferit un incident medical în timpul unei şedinţe de pregătire ceea ce a dus la internarea sa în spital, astfel că la meciul amical cu Slovacia, pierdut cu 0-2, „tricolorii” au fost conduşi de pe bancă de secundul Ionel Gane.

Mircea Lucescu, legendarul antrenor român cu o carieră impresionantă

Născut la 29 iulie 1945 în București, Mircea Lucescu a început fotbalul la Școala Sportivă 2 din Capitală și, după doi ani, a fost legitimat la grupele de juniori ale clubului Dinamo București. Ca jucător, Lucescu a evoluat doar pentru trei echipe: Dinamo, Sportul Studențesc și Corvinul Hunedoara.

Cariera sa de antrenor a început în 1979, la Corvinul Hunedoara, echipă la care a activat simultan și ca jucător timp de trei ani. De atunci, Lucescu a antrenat numeroase formații importante, printre care România, Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, FC Rapid București, Inter Milano, Galatasaray Istanbul, Beșiktaș Istanbul, Șahtior Donețk, Zenit Sankt Petersburg, Turcia și Dinamo Kiev.

După o pauză de 38 de ani, Lucescu a preluat din nou funcția de selecționer al echipei naționale a României pe 6 august 2024. În primul său mandat, desfășurat între 1 noiembrie 1981 și 2 octombrie 1986, România a disputat 57 de meciuri, cu 24 de victorii, 15 înfrângeri și 19 egaluri.

În palmaresul său, Lucescu se clasează drept al treilea cel mai titrat antrenor din lume, cu 35 de trofee, printre care:

1 Supercupă a Europei (Galatasaray)

(Galatasaray) 1 Cupa UEFA (Șahtior Donețk)

(Șahtior Donețk) 9 titluri ale Ucrainei (8 cu Șahtior și 1 cu Dinamo Kiev)

2 titluri ale României (Dinamo și Rapid)

2 titluri ale Turciei (Galatasaray și Beșiktaș)

1 Supercupă a Rusiei (Zenit)

(Zenit) 7 Cupe ale Ucrainei

8 Supercupe ale Ucrainei

3 Cupe ale României și 1 Supercupă a României

„Ce m-a mânat pe mine întotdeauna a fost curiozitatea”

Într-un interviu din iulie 2025, când a împlinit 80 de ani, Lucescu declara:

„Ceea ce m-a mânat pe mine întotdeauna să merg înainte a fost curiozitatea, am fost întotdeauna curios, am vrut să cunosc, am vrut să învăț din experiența altora. Fotbalul reprezintă partea frumoasă a vieții. Când vezi stadioanele pline, atmosfera creată de suporteri intră în pielea jucătorului. De asta jucătorii trebuie să înțeleagă că nu joacă pentru ei, joacă pentru oameni. 80 de ani nu îi simt în niciun fel, chiar dacă corpul a suferit multe traume și incidente, mintea a rezistat.”

Probleme de sănătate recente

În ultima perioadă, Mircea Lucescu a avut mai multe probleme medicale. La începutul acestui an, a fost internat într-un spital din București pentru tratament cu antibiotic în urma unei infecții subcutanate și ulterior a plecat în străinătate pentru o a doua opinie medicală.

În martie 2026, în timpul ședinței tehnice premergătoare unui antrenament al naționalei, Lucescu s-a simțit rău, iar echipajele SMURD și staff-ul medical al echipei naționale au intervenit prompt pentru stabilizarea sa. A fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) pentru monitorizare și tratament de specialitate, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac.

Conform mai multor surse, conducerea băncii tehnice a selecţionatei României ar urma să fie preluată de Gheorghe Hagi, care a renunţat de curând la cea mai mare parte din acţiunile deţinute la clubul Farul Constanţa.

Dacă ajunge la o înţelegere cu Federaţia Română de Fotbal, Gheorghe Hagi (61 de ani) ar urma să preia pentru a doua oară în carieră postul de selecţioner al României. El a condus naţionala în 2001, imediat după retragerea din activitate, pentru o perioadă de 5 luni.