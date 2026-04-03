Mircea Lucescu a făcut infarct vineri dimineață. Surse: este stabil și mănâncă

3 minute de citit Publicat la 11:38 03 Apr 2026 Modificat la 15:31 03 Apr 2026

Mircea Lucescu. Foto: Getty Images

UPDATE: Mircea Lucescu este stabil și mănâncă, au declarat surse medicale pentru Antena 3 CNN. În urma infarctului suferit vineri dimineață i s-a montat un stent. Este internat în Unitatea de Terapie Intensivă Coronariană (USTACC- Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici). El mai are si alte stenturi coronariene montate de-a lungul anilor.

UPDATE: Surse medicale au declarat pentru Antena 3 CNN că Mircea Lucescu ar fi suferit al doilea infarct, vineri. Antrenorul suferise primul infarct în cursul dimineții.

Surse medicale au declarat pentru Antena 3 CNN că Mircea Lucescu, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal, a suferit vineri un infarct. Antrenorul român era internat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, după ce duminică i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia.

UPDATE: Surse Antena 3 CNN spun că lui Mircea Lucescu i s-au făcut trei operațiuni de resuscitare și un examen de angiografie, pentru a se stabili dacă are blocate arterele coronariene. Ar fi fost dus apoi în secția de Cardiologie.

Știrea inițială:

Mircea Lucescu ar fi urmat să fie externat în cursul zilei de vineri.

Medicii au reușit să-l stabilizeze și în momentul de față este internat la ATI, fiind atent monitorizat. „În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, potrivit unui comunicat al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Mircea Lucescu şi-a încheiat oficial joi mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României, a anunțat federația Română de Fotbal.

Mircea Lucescu era internat în urma unei tulburări "majore" de ritm cardiac

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal, Mircea Lucescu, era internat pentru monitorizare şi tratament de specialitate la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde a fost adus duminică în urma unei tulburări "majore" de ritm cardiac, a anunţat unitatea sanitară.

"Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigaţiilor diagnostice şi intervenţiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti pentru monitorizare şi tratament de specialitate", se arată într-o informare transmisă de SUUB.

Anterior, Federaţia Română de Fotbal anunţase că Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă într-un spital din Capitală, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament.

''În timpul şedinţei tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecţionerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistenţă au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naţionale, care i-au acordat primul ajutor la faţa locului'', informa un comunicat al FRF.

Potrivit FRF, în urma apelului la serviciul de urgenţă 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgenţă la baza de pregătire. "Intervenţia promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului'', a indicat federaţia.

La începutul acestui an, Mircea Lucescu a fost internat într-un spital din Capitală pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate. Ulterior, tehnicianul a plecat în străinătate pentru a obţine o a doua opinie privind o altă problemă medicală.

România va juca un meci amical pe 31 martie, cu Slovacia, la Bratislava.

Și-a anunțat retragerea de la națională după ce a fost internat

Mircea Lucescu a anunțat de pe patul de spital că se retrage de la cârma echipei naționale de fotbal a României.

Legendarul antrenor a pus astfel capăt unei cariere de aproape 50 de ani, timp în care a reuşit să devină al treilea cel mai titrat antrenor din istoria sportului rege, cu 35 de trofee câştigate.