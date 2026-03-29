Mircea Lucescu, transportat de urgenţă la spital după ce ar fi leşinat în timpul cantonamentului de la Mogoşoaia

Antrenorul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a fost trasportat duminică, la un spital din Bucureşti, după ce ar fi leşinat în timpul cantomamentului de la Mogoşoaia. Surse Antena 3 CNN au declarat că, în urma apelului făcut la 112, la faţa locului au ajuns două ambulanţe. În vârstă de 80 de ani, selecţionerul se confruntă cu o serie de probleme medicale.

UPDATE 12:50 – Mircea Lucescu a fost dus la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac, au precizat oficialii instituţiei într-un comunicat. Potrivit acestora, antrenorul naţionalei va rămâne internat pentru pentru monitorizare și tratament de specialitate.

"În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac", au transmis reprezentanţii din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București.

"Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate", au mai precizat reprezentanţii clinicii medicale în comunicat.

Ştire iniţială: Conform unor surse Antena 3 CNN, în timpul unui antrenament, desfăşurat în această dimineaţă, Mircea Lucescu a anunţat că se simte rău şi, la un moment dat, s-a decis să se ceară ajutorul medicilor.

"Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului", au transmis oficialii din cadrul Federației Române de Fotbal într-un comunicat.

După ce şi-a revenit, selecţionerul a dus la un spital din Capitală pentru investigaţii suplimentare.

"(...)În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate", au mai precizat cei de la Federația Română de Fotbal în comunicat.

La 80 de ani și 7 luni, Mircea Lucescu este cel mai longeviv antrenor în activitate din lume şi, deşi, unele probleme medicale l-au ţinut în spital în ianuarie și februarie, nu a renunţat, el fiind decis să îşi ducă până la capăt contractul.

La mijlocul lunii trecute, Lucescu a plecat la Bruxelles, unde a fost consultat de unul dintre cei mai buni specialiști în oncologie moleculară din lume.

Naționala României a ratat calificarea la Cupa Mondială în meciul disputat în cursul serii de joi, 26 martie, pe Beșiktaș Park, la Istanbul, și acum urmează să înceapă o campanie nouă în Nations League.