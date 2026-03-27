Joi seară, în meciul Turcia - România pentru calificarea la CM 2026, Ianis Hagi a fost singurul jucător de pe teren născut la Istanbul

Ianis Hagi s-a născut pe 22 octombrie 1998, la Istanbul FOTO: Getty Images

Ianis Hagi, căpitanul echipei naţionale de fotbal a României în meciul de baraj pentru calificarea la CM 2026 disputat joi seară la Istanbul, a fost singurul de pe teren născut la... Instanbul.

Informația a fost dezvăluită de jurnaliștii turci de la Haberler, care au analizat toate informațiile personale ale jucătorilor care au intrat joi pe teren.

„În meciul Turcia - România de aseară, singurul jucător născut la Istanbul de pe teren a fost Ianis Hagi”, a menționat Haberler într-o postare pe X, însoțită de fotografia fiului lui Gheorghe Hagi.

Dün akşam oynanan Türkiye - Romanya maçında sahadaki tek İstanbul doğumlu oyuncu Ianis Hagi'ydi. pic.twitter.com/DUsTlEcQ3p — Haberler.com (@Haberler) March 27, 2026

Ianis Hagi s-a născut pe 22 octombrie 1998, la Istanbul, pe când tatăl său evolua la Galatasaray, echipă pentru care a jucat în perioada 1996 – 2001. El a venit pe lume la maternitatea International Hospital din Yeşilköy, un cartier din Bakırköy, suburbie a Istanbulului.

Niciunul dintre jucătorii din echipa națională a Turciei nu s-a născut în orașul în care s-a disputat duelul de la barajul pentru Cupa Mondială din această vară. Iată unde s-au născut fotbaliștii din naționala Turciei, care au jucat împotriva "tricolorilor":

Cakir (Antalya) - Muldur (Viena), Akaydin (Trabzon), Bardakci (Konya), Kadioglu - Yuksek (Bursa), Calhanoglu (Mannheim) - Bariș Yilmaz (Rize), Guler (Ankara), Yildiz (Regensburg) - Akturkoglu (Kocaeli) + Kokcu (Haarlem), Kabak (Ankara) și Kahveci (Corum).

Ianis Hagi: Ne doare, pentru că ne doream să fim la Mondiale

Naţionala de fotbal a României a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Beşiktaş Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la turneul final din 2026.

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Ianis Hagi, a declarat, joi, la finalul partidei, că ratarea acestui obiectiv este dureros pentru toţi tricolorii, care îşi doreau să joace la Cupa Mondială.

"Suntem dezamăgiţi, nu a fost de ajuns ceea ce am făcut, acum trebuie să acceptăm. Ne doare, pentru că ne doream să fim la Mondiale. Acum capul jos şi la muncă. Să analizez acum la cald e greu de ce nu am reuşit mai mult. Clar nu a fost seara noastră", a declarat Hagi.

El s-a arătat dezamăgit de jocul de atac al echipei naţionale a României.

"Din punctul de vedere al atitudinii şi al fazei defensive ne-a ieşit în mare parte, am lăsat de dorit la faza ofensivă. Tot ce am încercat să pregătim în această perioadă nu ne-a ieşit. Ne-am dorit să ţinem de rezultat şi să marcăm pe contraatac. Nu am avut multe ocazii, dar puteam duce meciul în prelungiri şi apoi se putea întâmpla orice", a mai spus Hagi.

Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, în urmă cu 28 de ani. Tricolorii sunt la al treilea baraj pentru pentru Cupa Mondială, după cele din 2002 şi 2014.

Meciul de la Istanbul a fost decis de golul marcat de Ferdi Kadioglu (53).

Turcia, care nu a mai participat la Cupa Mondială din 2002, când obţinea medaliile de bronz, va juca finala play-off-ului, cu Kosovo.

România va juca un meci amical pe 31 martie, în deplasare, cu Slovacia.