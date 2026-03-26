România joacă meciul decisiv cu Turcia pentru CM 2026. Surprize în echipa de start. Cine e atacantul titularizat de Mircea Lucescu

Andrei Paraschiv 4 minute de citit Publicat la 12:36 26 Mar 2026 Modificat la 12:53 26 Mar 2026
Echipa națională a României la EURO 2024. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
6.500 de suporteri români vor fi prezenți la Turcia-România, deși ne-au fost alocate 2.130 de bilete

Publicat acum 3 minute

Suporterii „Tricolorilor” sunt pregătiți să ia cu asalt stadionul lui Beșiktaș și, chiar dacă ne-au fost alocate doar 2.130 de bilete, se pare că în tribune vor fi prezenți în jur de 6.500 de români, scrie Eurosport.

Naționala României va avea parte de un sprijin consistent în deplasarea din Istanbul, în ciuda faptului că organizatorii au pus la dispoziție doar 2.130 de bilete. Realitatea dinaintea meciului arată însă o mobilizare mult mai mare: peste 6.500 de suporteri români sunt așteptați în tribune la barajul cu Turcia. Datele apărute în ProSport, pe baza informațiilor discutate într-o ședință de securitate organizată de UEFA înaintea jocului, confirmă că stadionul va fi ocupat la capacitate maximă. Locurile arenei din Istanbul, care ajung până la 42.684, sunt complet epuizate, ceea ce anunță o atmosferă extrem de intensă.

În mod oficial, suporterilor români le-au fost repartizate 2.130 de bilete, puse în vânzare încă din 6 februarie de către Federația Română de Fotbal, acestea fiind cumpărate în doar 20 de secunde. Totuși, situația a evoluat favorabil pentru fanii „Tricolori”.

Organizatorii turci au confirmat că între 2.000 și 2.200 de bilete suplimentare au ajuns la români, însă nu în sectorul oaspeților, ci în alte zone ale stadionului. Astfel, numărul total al suporterilor români crește semnificativ. Potrivit sursei citate, dacă adăugăm și delegația oficială a FRF, partenerii, invitații și jurnaliștii acreditați, totalul românilor prezenți în tribune ajunge la cel puțin 6.500, mult peste așteptările inițiale.




Cum arată vestiarul României după ultimul antrenament

Publicat acum 20 minute

Echipa României a avut ultimul antrenament pe Beșiktaș Park, înaintea barajului cu Turcia de la ora 19:00. 

Naționala României a postat un videoclip pe Facebook cu vestiarul, curățat impecabil după antrenament.

„Așa s-a desfășurat ultimul antrenament al tricolorilor înaintea semifinalei cu Turcia, chiar pe Beșiktaș Park, acolo unde se joacă meciul de azi, de la ora 19:00”, a transmis echipa în descrierea postării.

Primul 11 al României

Publicat acum 32 minute

Conform Fanatik, echipa de start a României va începe cu Ionuț Radu, în ciuda problemelor medicale avute de portarul român la ultimul meci disputat cu Celta Vigo, înfrângerea cu Deportivo Alaves, scor 3-4.

Deși se anunța inițial că Radu nu va putea apăra la baraj, se pare că portarul s-a refăcut și se va afla în poartă. În centrul apărării va fi refăcut cuplul de fundași de la EURO 2024, Radu Drăgușin și Andrei Burcă, în timp ce în flancurile defensivei se vor afla Andrei Rațiu și Nicușor Bancu.

La închidere, în absența lui Marius Marin, se vor afla Răzvan Marin și Vlad Dragomir, în timp ce ofensiva va fi alcătuit din Dennis Man, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, în spatele vârfului Daniel Bîrligea.

Astfel, echipa de start a României este: Ionuţ Radu, Andrei Rațiu, Andrei Burcă, Radu Drăgușin, Nicuşor Bancu, Vlad Dragomir, Răzvan Marin, Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă și Daniel Bîrligea,

Lotul României pentru barajul cu Turcia

Publicat acum 1 ora si 0 minute

Echipa națională de fotbal a României a anunțat lotul final pentru meciul decisiv cu Turcia. Astfel, „Tricolorii” merg la Istanbul cu:

Portari

  • Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0)
  • Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0)
  • Ionuț Radu (7/0)

Fundași

  • Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 50/2)

Mijlocași

  • Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin Tănase (FCSB, 26/5)
  • Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0)
  • Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 2/1)

Atacanți

  • Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2)
  • David Miculescu (FCSB, 6/0)
  • Marius Coman (UTA Arad, 0/0)

Turcia-România, meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026

Publicat acum 1 ora si 49 minute

România lui Lucescu joacă, pe Beșiktaș Park din Istanbul, barajul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Deși lotul Turciei valorează cu mult peste lotul României, o țară întreagă este cu sufletul la gură și speră la o victorie pentru „Tricolori”.

Dacă România învinge Turcia lui Vincenzo Montella, „Tricolorii” vor juca finala pentru calificare cu câștigătoarea partidei Slovacia-Kosovo. România a terminat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, în spatele Austriei și Bosniei, însă a ajuns la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor. 

Ultima oară când România întâlnea Turcia într-un meci oficial a fost în 2013, la Cupa Mondială. Atunci, „Tricolorii” lui Victor Pițurcă au pierdut cu 0-2. Ultima victorie a României în fața Turciei a fost în 2012, tot la Cupa Mondială, când „Tricolorii” au câștigat cu 1 la 0, prin golul lui Gheorghe Grozav, care joacă acum la Petrolul Ploiești.

Diferența de valoare dintre cele două echipe este colosală. Potrivit TransferMarkt, lotul României valorează 96.05 milioane de euro, în timp ce naționala Turciei însumează 460.20 milioane de euro. Cel mai valoros jucător al Tricolorilor este Radu Drăgușin, fundașul celor de la Spurs, în timp ce „coroana” Turciei este celebrul Arda Guler, mijlocașul ofensiv al madridiștilor de la Real, care valorează 90 de milioane de euro.

La capitolul trofee însă, Lucescu are avantajul clar: a câștigat, în cariera sa de antrenor, un total de 37 de trofee, în timp ce Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, are doar un trofeu în palmares: Supercupa Italiei, în sezonul 16/17, cu AC Milan.

Mircea Lucescu luptă pentru o ultimă Cupă Mondială, în timp ce, în același timp, se luptă cu propriul corp. A trăit mii de meciuri ca jucător și antrenor, dar acestea ar putea fi cele mai grele dintre toate: două meciuri de baraj pentru a duce România la prima sa Cupă Mondială în 28 de ani.

„Nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”, a spus Lucescu într-un interviu pentru The Guardian.

Printre miile de fani care au mers în Turcia pentru a susține naționala se află și nume mari din fotbalul românesc, precum Gică Hagi, Florin Răducioiu și Gică Popescu.

