Mircea Lucescu: „Mă externez astăzi. Urmează să mai fac un control zilele următoare în Belgia”

Selecționerul „Tricolorilor”, Mircea Lucescu. Foto: Agerpres

Selecționerul naționalei, Mircea Lucescu, a transmis un mesaj exclusiv pentru Antena 3 CNN: „Mă externez astăzi” (N.r. - luni). Mircea Lucescu a fost internat de urgență într-un spital din Bucureşti pe 23 ianuarie, după ce a contractat o gripă severă. Anterior, „Il Luce” a transmis prin Federația Română de Fotbal (FRF) că „este bine” și că s-a exagerat foarte mult legat în legătură cu starea lui.

Selecționerul „Tricolorilor”, Mircea Lucescu, a transmis luni, într-un mesaj exclusiv pentru Antena 3 CNN că se externează astăzi.

„Mă externez astăzi. Urmează să mai fac un control zilele următoare în Belgia”, a spus selecționerul, supranumit „Il Luce”.

Selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar din București pentru a treia oară în ultimele trei săptămâni, iar situația sa, în ceea ce privește prezența pe banca tehnică la meciul de baraj cu Turcia, este incertă. Lucescu a fost internat timp de o săptămână, a trecut printr-o intervenție chirurgicală minoră și a urmat un tratament bazat pe antibiotic. Totuși, antrenorul își dorește însă „încă o opinie medicală” în ceea ce privește situația sa.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat vinerui că îi va decide viitorul lui Mircea Lucescu până pe 20 februarie. Totul ține de evoluația stări de sănătate a selecționerului. Pe masa federației sunt mai multe variante: Gică Hagi - care, potrivit surselor sportive, nu ar vrea să ocupe acest loc - Edi Iordănescu și, o a treia variantă speculată, secundul lui Mircea Lucescu.

Barajul Turcia - România pentru Cupa Mondială 2026 se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00.