Mesajul lui Mircea Lucescu transmis de FRF, după internarea în spital: S-a exagerat foarte mult

Selecţionerul României, Mircea Lucescu. Foto: Getty Images

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, este internat într-un spital din Capitală, însă chiar el susține că „nu sunt motive de îngrijorare”, contrar unor informații apărute în cursul zilei de marți, 3 februarie. El transmite prin FRF că „este bine” și că s-a exagerat foarte mult legat în legătură cu starea lui.

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată”, a transmis Federația Română de Fotbal.

În același timp, Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde este internat Mircea Lucescu, a transmis: „Pacientul Mircea Lucescu este internat în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București. Conform Legii 46/2003 a drepturilor pacientului, art. 21: ”Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale…..”. Astfel, informațiile vor fi acordare în conformitate cu prevederile legale și în concordanță cu acordul pacientului și al familiei pacientului”.