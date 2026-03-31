Mircea Lucescu şi-a anunţat retragerea de la Naţionala României. El va fi operat marţi

Născut pe 29 iulie 1945, la Bucureşti, Mircea Lucescu a decis să renunţe la postul de selecționer al echipei naţionale a României.

Mircea Lucescu anunţă de pe patul de spital, unde a ajuns după ce a leşinat în timpul unui antrenament, că se retrage de la cârma echipei naționale de fotbal a României. Legendarul antrenor pune astfel capăt unei cariere de aproape 50 de ani, timp în care a reuşit să devină al treilea cel mai titrat antrenor din istoria sportului rege, cu 35 de trofee câştigate. În cursul zilei de marţi, Il Luce va fi operat pentru a i se monta un stimulator cardiac, menit să îi regleze ritmul inimii.

În timp ce Mircea Lucescu se luptă cu problemele medicale la Spitalul Universitar din Bucureşti, la Bratislava, echipa României va juca astăzi un meci amical cu Slovacia. Tricolorii sunt conduşi de va fi condusă de Ionel Gane, secundul lui Il Luce la națională.

În vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu încheie mandatul la națională şi, în prezent, starea lui de sănătate este una stabilă, după ce luni a trecut cu bine peste investigaţia imagistică minim invazivă prin care medicii au vrut să vadă dacă i-au fost sau nu afectate vasele inimii. Toate acestea după ce, duminică, el a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac în timpul cantonamentului programat la Mogoşoaia.

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București au spus că Il Luce nu va avea nevoie de un nou stent la inimă, fiind o veste foarte bună. Însă, în cursul acestei zile i se va monta un defibrilator care va ajuta la reglarea bătăilor inimii.

În ultimii ani, Mircea Lucescu a avut mai multe probleme de sănătate, a trecut prin numeroase intervenţii chirurgicale complexe şi are montate mai multe stenturi la inimă.

De altfel, la începutul anului, el a fost internat de mai multe ori la Spitalul Universitar din Capitală, la secţia de Cardiologie, iar luna trecută a mers la o clinică din Belgia, unde a fost consultat de un celebru medic român, specializat în oncologie moleculară.

Il Luce este foarte supărat şi regretă, potrivit unor surse Antena 3 CNN, că nu se poate ocupa de echipa naţională de fotbal a României pentru meciul disputat astăzi la Bratislava.

În plus, în ziua în care a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență București, Mircea Lucescu a declarat că s-a necăjit destul de mult şi în urma meciului cu Turcia, când România a ratat calificarea la Cupa Mondială și i s-a făcut rău în baza de pregătire de la Mogoșoaia.