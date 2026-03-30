Cine transmite Slovacia - România, „amicalul învinșilor” din barajul CM 2026

România a pierdut cu 0 la 1 meciul cu Turcia, disputat pe Beșiktaș Park. Foto: Getty Images

După ce visul României de a ajunge la Cupa Mondială 2026 a fost spulberat de Turcia, „Tricolorii” vor întâlni Slovacia într-un meci amical, după ce au pierdut, la rândul lor, cu 3 la 4 meciul cu Kosovo. Astfel, „Tricolorii” au plecat la Bratislava, sub îndrumarea lui Ionel Gane, după ce Mircea Lucescu a fost internat de urgență la spital.

Joi, România și-a luat adio de la Mondial, după ce a pierdut cu 0 la 1 meciul cu Turcia, disputat pe Beșiktaș Park. Singurul gol al partidei a fostt înscris în minutul 52 al meciului, de Ferdi Kadioglu, după o centrare bine plasată a lui Arda Guler.

România a avut o șansă uriașă să egaleze în minutul 77, însă Mihăilă a lovit bara, după ce România a presat în atac și a obținut două cornere succesive.

„Tricolorii” lui Lucescu au plecat, duminică seara la Bratislava, însă fără el. Mircea Lucescu a fost transportat duminică la Spitalulul Universitar din București, după ce ar fi leşinat în timpul cantomamentului de la Mogoşoaia. Surse Antena 3 CNN au declarat că, în urma apelului făcut la 112, la faţa locului au ajuns două ambulanţe.

„Atribuțiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internațional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative", au transmis cei de la Federația Română de Fotbal.

Cine transmite la TV Slovacia - România

Meciul dintre Slovacia și România va fi transmis de Antena 1, o schimbare față de barajul cu Turcia, atunci când Prima TV l-a difuzat.

Prima TV și Antena 1 au cumpărat drepturile pentru meciurile naționalei în Nations League, preliminarii de Campionat Mondial și baraje. Cele două posturi și-au împărțit egal duelurile României.

Prima TV a transmis barajul cu Turcia.