Starea lui Mircea Lucescu este din ce în ce mai severă. Nu mai răspunde la tratament și este inconștient

Mircea Lucescu, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Foto: Getty Images

Mircea Lucescu se află în continuare în stare critică la secţia de terapie intensivă a Spitalului Universitar din Capitală. Fiul său, Răzvan Lucescu, a venit de urgenţă la Bucureşti noaptea trecută după meciul disputat de echipa sa, Paok Salonic, în Grecia. Doctorii spun că fostul selecţioner al echipei naționale de fotbal a României nu mai răspunde la tratament.

„E o situație grea, complicată. N-am mai multe. Sunt oamenii de acolo la spital care vă vor da toate informațiile. Eu oricum nu știu să vă explic”, a spus Răzvan Lucescu.

Sunt momente extrem de grele și critice în același timp pentru celebrul antrenor. Medicii se luptă să-i salveze viața, asta după ce duminică dimineața starea lui s-a agravat foarte mult. A suferit multiple aritmii cardiace severe, iar medicii au decis să îl ducă în secția de terapie intensivă. L-au resuscitat și, în acest moment, situația este în continuare critică, iar medicii sunt rezervați, având în vedere că Mircea Lucescu nu mai răspunde la tratament.

El a trecut în ultima săptămână prin momente foarte grele, pentru că a suferit un infarct chiar vineri, înainte să fie externat, când medicii spuneau că starea lui este stabilă. Atunci, medicii l-au dus în sala de intervenții și au montat un stent coronarian. Ulterior, starea lui a fost stabilă, însă sâmbătă seara, dar și duminică dimineața, starea lui s-a agravat. În acest moment, nu mai este conștient.

Familia a ajuns aseară pentru a fi alături de el. Răzvan Lucescu a venit tocmai din Grecia, imediat după meciul pe care l-a avut acolo, pentru a fi alături de tatăl său. Și soția lui Mircea Lucescu a fost, ieri, de două ori aici, la Spitalul Universitar din Capitală, pentru a-i da putere lui Lucescu pentru a depăși acest moment extrem de critic.

În vârstă de 80 și de ani, Mircea Lucescu are de mai mulți ani probleme la inimă. El are mai multe stenturi coronariene montate, iar săptămâna trecută, după ce a leșinat în timpul cantonamentului din Mogoșoaia, medicii l-au adus aici, la Spitalul Universitar din Capitală, iar ulterior i-au montat un defibrilator pentru reglarea ritmului cardiac.