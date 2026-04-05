Mircea Lucescu s-ar afla în comă indusă. Mihai Stoichiță: ”Nu răspunde la nimic”

Născut pe 29 iulie 1945, la Bucureşti, Mircea Lucescu a decis să renunţe la postul de selecționer al echipei naţionale a României.

Update 15:00 Echipa națională de fotbal a României a transmis un mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, a cărui stare de sănătate s-a înrăutățit și s-ar afla în prezent în comă indusă, așa cum a declarat directorul tehnic al FRF:

“Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”.

Update 14:50: Mircea Lucescu s-ar afla la terapie intensivă, la Spitalul Universitar și ar fi în comă indusă, potrivit declarațiilor făcute jurnaliștilor de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă. Acesta s-a dus la spital pentru a-l vizita pe fostul selecționar și a spus că Mircea Luceascu nu putea vorbi, fiind conectat la aparate:

„Nu am discutat cu nimeni, doar am stat cu el vreo 5 minute. Nu răspundea la nimic, e normal… Să sperăm că va fi bine. Nu poate să vorbească. E în stare indusă. E conectat la aparate. M-a introdus un domn de acolo de la Reanimare, de la Terapie Intensivă. Am stat și m-am uitat la el și atât, nimic altceva.

Trebuie să aibă zile, asta e important. Să dea Dumnezeu să fie bine, să trăiască, să fie în continuare lângă noi”.

Întrebat dacă este optimist în ceea ce privește starea de sănătate a lui Mircea Luceascu, Stoichiță a spus: “Eu nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. Doar l-am atins și atât. Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent… m-au îmbrăcat și m-au dus acolo, că trebuie să te îmbraci în echipament antiseptic. Să dea Dumnezeu să-i fie bine, să trăiască și să fie în continuare lângă noi, dar…”.

Știrea inițială

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit, potrivit informațiilor oferite pentru Antena 3 CNN de către medicii de la Secția de Cardiologie a Spitalului Universitar din București.

Potrivit acestora, duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit. Mircea Lucescu a fost dus din nou în secția ATI.

Această evoluție vine în contextul în care Mircea Lucescu a fost supus unei noi intervenții chirurgicale, după ce vineri, fostul antrenor al naționalei de fotbal a suferit un infarct, înainte să fie externat. Atunci medicii au reușit să îl stabilizeze și au montat un stent coronarian. Medicii i-au montat și un defibrilator pentru reglarea ritmului cardiac.

În vârstă de 80 de ani, celebrul antrenor este internat de șapte zile la Spitalul Universitar din Capitală. De altfel, anul acesta știm că a fost internat de mai multe ori tot în secția de cardiologie. Are probleme cu inima de mai mulți ani. De-a lungul timpului i-au fost montate mai multe stenturi coronariene.

Sâmbără, medicii au precizat că evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu „este firească patologiei existente”, a informat sâmbătă Spitalul de Urgență București.

Surse Antena 3 CNN au spus că lui Mircea Lucescu i s-au făcut trei operațiuni de resuscitare și un examen de angiografie, pentru a se stabili dacă are blocate arterele coronariene. Ar fi fost dus apoi în secția de Cardiologie. Medicii au reușit să-l stabilizeze, iar Mircea Lucescu a fost internat la ATI, unde este atent monitorizat.