Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Spitalul de Urgență București: „Evoluția e firească”

<1 minut de citit Publicat la 09:57 04 Apr 2026 Modificat la 09:57 04 Apr 2026

Mircea Lucescu a suferit două infarcturi vineri. Foto: Agerpres

Evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu „este firească patologiei existente”, a informat sâmbătă Spitalul de Urgență București.

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spaţiul public, facem precizarea că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectarea demnităţii şi intimităţii individuale a fiecărui pacient”, au precizat reprezentanții spitalului, într-un comunicat de presă.

La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la SUUB, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită joia trecută în faţa Turciei, conform Agerpres.

Surse medicale au declarat vineri pentru Antena 3 CNN că Mircea Lucescu a suferit două infarcturi.

Surse Antena 3 CNN au spus că lui Mircea Lucescu i s-au făcut trei operațiuni de resuscitare și un examen de angiografie, pentru a se stabili dacă are blocate arterele coronariene. Ar fi fost dus apoi în secția de Cardiologie. Medicii au reușit să-l stabilizeze, iar Mircea Lucescu a fost internat la ATI, unde este atent monitorizat.