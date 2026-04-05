Ultimele vești despre Mircea Lucescu. Ministrul Sănătății: Este în stare critică la ATI

Mircea Lucescu este în stare critică, la ATI.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este, din păcate, una critică.

”Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Acesta a precizat că Lucescu este îngrijit, la terapie intensivă.

”Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a mai arătat Alexandru Rogobete, despre starea antrenorului.

Potrivit declarațiilor făcute jurnaliștilor de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă., Lucescu s-ar afla în comă indusă. Acesta s-a dus la spital pentru a-l vizita pe fostul selecționar și a spus că Mircea Luceascu nu putea vorbi, fiind conectat la aparate:

„Nu am discutat cu nimeni, doar am stat cu el vreo 5 minute. Nu răspundea la nimic, e normal… Să sperăm că va fi bine. Nu poate să vorbească. E în stare indusă. E conectat la aparate. M-a introdus un domn de acolo de la Reanimare, de la Terapie Intensivă. Am stat și m-am uitat la el și atât, nimic altceva.

Trebuie să aibă zile, asta e important. Să dea Dumnezeu să fie bine, să trăiască, să fie în continuare lângă noi”.

Întrebat dacă este optimist în ceea ce privește starea de sănătate a lui Mircea Luceascu, Stoichiță a spus: “Eu nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. Doar l-am atins și atât. Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent… m-au îmbrăcat și m-au dus acolo, că trebuie să te îmbraci în echipament antiseptic. Să dea Dumnezeu să-i fie bine, să trăiască și să fie în continuare lângă noi, dar…”.

Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.