Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu: Investigațiile CT au scos la iveală probleme grave. Anunțul medicilor

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu rămâne extrem de gravă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu rămâne extrem de gravă. Medicii au transmis marți că cele mai recente investigații au scos la iveală complicații severe.

În cursul zilei de astăzi, Mircea Lucescu a fost supus unei investigații CT complexe. Potrivit raportului medical furnizat de reprezentanții SUUB, examinarea a evidențiat: accidente vasculare ischemice cerebrale multiple și focare de trombembolism pulmonar.

Echipa de specialiști a analizat în detaliu aceste rezultate și a informat deja familia, spun medicii.

„Pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB”, au mai transmis reprezentanții unității medicale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat marți, la Timișoara, gravitatea situației. Acesta a subliniat că Mircea Lucescu este într-o stare critică și a evitat să facă speculații cu privire la șansele de recuperare. „Tot ce vă pot comunica este că este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat și nu am dori să speculăm evoluția medicală”, a declarat oficialul.

De asemenea, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, care l-a vizitat recent pe antrenor, a precizat că, deși starea este gravă, parametrii săi sunt stabili sub aparate.

Având în vedere severitatea cazului, medicii de la Spitalul Universitar au luat în discuție, împreună cu un cardiolog român venit din Franța, posibilitatea unei intervenții de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). Această procedură este luată în calcul dacă funcțiile vitale nu vor putea fi susținute doar prin tratament convențional, însă o decizie finală depinde de modul în care organismul va răspunde la noile evaluări.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat de urgență pe data de 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice a echipei naționale. Cu doar o săptămână înainte de acest eveniment, el își anunțase oficial retragerea de la cârma primei reprezentative a României.

Spitalul Universitar a anunțat că va reveni cu noi informații publice pe măsură ce starea pacientului va evolua.