Rogobete, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: "Prognosticul este rezervat"

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu. Foto: Getty Images

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, la Timişoara, că Mircea Lucescu este îngrijit la terapie intensivă, în stare critică, evitând să dea alte detalii despre caz, notează Agerpres.

"Tot ce vă pot comunica este că în momentul de faţă este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat şi nu aş vrea să speculăm o evoluţie într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă", a precizat ministrul Alexandru Rogobete, într-o declaraţie de presă.

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti au precizat, luni, că iau în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive în cazul pacientului.

Pe 29 martie, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale.

Lucescu, evaluat de o echipă medicală extinsă

Fostul selecționer al Echipei Naționale a României, Mircea Lucescu, ar putea fi supus unei intervenții invazive de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO), în funcție de rezultatele unei noi evaluări medicale, au anunțat luni după-amiaza reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență din București.

Decizia a fost discutată în cadrul unei reuniuni a echipelor medicale care îl tratează, la care au participat și un cardiolog român din Franța, precum și familia acestuia. În urmă cu o săptămână, Il şi-a anunţat retragerea de la Naţionala României.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu nu s-a modificat, au mai precizat oficiali din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a mers din nou, luni, pentru a-l vedea pe Mircea Lucescu, aflat în comă indusă. "Este la terapie intensivă, este intubat, dar este stabil, asta este important", a spus acesta.