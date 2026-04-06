Mircea Lucescu a fost evaluat de o echipă medicală extinsă: Medicii iau în calcul montarea unei inimi artificiale

Mircea Lucescu s-a născut pe 29 iulie 1945, la Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Fostul selecționer al Echipei Naționale a României, Mircea Lucescu, ar putea fi supus marți unei intervenții invazive de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO), în funcție de rezultatele unei noi evaluări medicale, au anunțat luni după-amiaza reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență din București. Decizia a fost discutată în cadrul unei reuniuni a echipelor medicale care îl tratează, la care au participat și un cardiolog român din Franța, precum și familia acestuia. În urmă cu o săptămână, Il şi-a anunţat retragerea de la Naţionala României.

"În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe domnul Mircea Lucescu (cardiologie, aţi, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continuă tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia", au transmis într-un comunicat oficiali de la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală.

Mâine, starea fostului selecţioner va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

"Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situaţiei medicale a pacientului", au mai subliniat reprezentanţii unităţii sanitare.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu nu s-a modificat, au mai precizat în cursul zilei de astăzi oficiali din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a mers din nou, luni, pentru a-l vedea pe Mircea Lucescu, aflat în comă indusă. "Este la terapie intensivă, este intubat, dar este stabil, asta este important", a spus acesta

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, despre starea lui Il Luce, aşa cum este supranumit fostul selecţioner, că, din păcate, este în stare critică şi se află la ATI, iar starea lui s-a degradat în ultimele 24 - 48 de ore din punct de vedere medical.

"Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24 - 48 de ore din punct de vedere medical", a declarat Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

El se află este internat la Spitalul Universitar din Capitală din 29 martie, fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. Mircea Lucescu a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.

În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, fostul selecţioner al naţionalei României a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare, fiind supus unei angioplastii primare.

În vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu s-a confruntat cu mai multe probleme medicale în ultima vreme. În mai 2023, el a suferit o intervenţie chirurgicală la picior în Ucraina; Il Luce suferea de coxartroză. În ianuarie 2025, el a fost operat din nou, la şoldul drept, la Bucureşti.

Din nefericire, şi la începutul acestui an, Mircea Lucescu a ajuns pe mâinile medicilor. Şi, deşi, unele probleme de sănătate l-au ţinut în spital în ianuarie și februarie, el nu a renunţat la acea vreme la Naţionala României, fiind decis să îşi ducă până la capăt contractul.

La mijlocul lunii trecute, Il Luce a plecat la Bruxelles, unde a fost consultat de unul dintre cei mai buni specialiști în oncologie moleculară din lume.