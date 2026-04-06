Mihai Stoichiță, despre starea lui Mircea Lucescu: Este intubat dar este stabil, asta este important. Mă rog pentru el

Fostul selectioner al României, Mircea Lucescu. Foto: Agerpres

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a mers din nou, luni, la Spitalul Universitar din București pentru a-l vedea pe Mircea Lucescu, aflat în comă indusă. „Este la terapie intensivă, este intubat, dar este stabil, asta este important”, a spus el.

„Este la fel ca ieri, stabil. Este în continuare la terapie intensivă. Să sperăm că își va reveni. Eu sunt optimist de felul meu, dar trebuie să mă rog pentru el. Nu am vorbit cu medicii. Este la terapie intensivă, este intubat, dar este stabil, asta este important. O să venim tot timpul”, a spus Stoichiță.

Mircea Lucescu se află în continuare în stare critică la secţia de terapie intensivă a Spitalului Universitar din Capitală. Fiul său, Răzvan Lucescu, a venit de urgenţă la Bucureşti noaptea trecută după meciul disputat de echipa sa, Paok Salonic, în Grecia. Doctorii spun că fostul selecţioner al echipei naționale de fotbal a României nu mai răspunde la tratament.

Medicii se luptă să-i salveze viața, asta după ce duminică dimineața starea lui s-a agravat foarte mult. A suferit multiple aritmii cardiace severe, iar medicii au decis să îl ducă în secția de terapie intensivă.

Familia a ajuns aseară pentru a fi alături de el. Răzvan Lucescu a venit tocmai din Grecia, imediat după meciul pe care l-a avut acolo, pentru a fi alături de tatăl său. Și soția lui Mircea Lucescu a fost, ieri, de două ori aici, la Spitalul Universitar din Capitală, pentru a-i da putere lui Lucescu pentru a depăși acest moment extrem de critic.