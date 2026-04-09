Cătălin Predoiu i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu și anunță că noul stadion Dinamo îi va purta numele

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, omagiu la catafalcul lui Mircea Lucescu. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Agerpres

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat joi după-amiaza, după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, la Arena Naţională, că vor fi demarate procedurile legale pentru ca viitorul stadion al Clubului Dinamo să poarte numele „Stadionul Dinamo – Mircea Lucescu“. Oficialul şi-a prezentat condoleanțele fiului marelui antrenor, Răzvan Lucescu, și nepoatei lui Mircea Lucescu, amândoi prezenți pe cel mai mare stadion din România. În cursul zilei de joi, toți cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu marelui antrenor român.

Cătălin Predoiu a trecut joi după-amiaza pe la catafalcul de la Arena Națională și a ținut un moment de reculegere. El a subliniat că „marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională recunoscută în toată lumea“.

„Ministerul de Interne, precum şi clubul Dinamo Bucureşti, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor Interne, eu, personal, şi colegii din conducerea ministerului şi a armelor, şi a clubului, aici, prezenţi, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi profesia de antrenor de fotbal, şi a devenit o valoare naţională, recunoscută în toată lumea“, a spus ministrul de Interne.

Ulterior, Cătălin Predoiu a anunţat decizia importantă care s-a luat în memoria lui Il Luce, al treilea cel mai de succes manager din istorie, cu 35 de titluri, după Pep Guardiola și Sir Alex Ferguson.

„În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucesu le-a adus în fotbalul românesc, în ţara noastră, dar şi în fotbalul mondial, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al Clubului Dinamo astfel: «Stadionul Dinamo – Mircea Lucescu». Dumnezeu să-l odihnească în pace şi linişte pe marele Mircea Lucescu“, a mai precizat ministrul Afacerilor Interne în timpul declaraţiilor.

Anterior, în deschiderea ședinței de Guvern, membrii Executivului au ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Patronii de la Dinamo Kiev şi Şahtior sunt aşteptaţi să participe la priveghiul lui Il Luce.

Mircea Lucescu, legendarul antrenor român cu o carieră impresionantă

Născut la 29 iulie 1945 în București, Mircea Lucescu a început fotbalul la Școala Sportivă 2 din Capitală și, după doi ani, a fost legitimat la grupele de juniori ale clubului Dinamo București. Ca jucător, Il Luce a evoluat doar pentru trei echipe: Dinamo, Sportul Studențesc și Corvinul Hunedoara.

Cariera sa de antrenor a început în 1979, la Corvinul Hunedoara, echipă la care a activat simultan și ca jucător timp de trei ani. De atunci, Mircea Lucescu a antrenat numeroase formații importante, printre care România, Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, FC Rapid București, Inter Milano, Galatasaray Istanbul, Beșiktaș Istanbul, Șahtior Donețk, Zenit Sankt Petersburg, Turcia și Dinamo Kiev.

După o pauză de 38 de ani, Il Luce a preluat din nou funcția de selecționer al echipei naționale a României pe 6 august 2024. În primul său mandat, desfășurat între 1 noiembrie 1981 și 2 octombrie 1986, România a disputat 57 de meciuri, cu 24 de victorii, 15 înfrângeri și 19 egaluri.

În palmaresul său, MirceaLucescu se clasează drept al treilea cel mai titrat antrenor din lume, după Pep Guardiola (40) și Sir Alex Ferguson (49, dintre care 38 la Manchester United), cu 35 de trofee, printre care se numără:

1 Supercupă a Europei (Galatasaray)

(Galatasaray) 1 Cupa UEFA (Șahtior Donețk)

(Șahtior Donețk) 9 titluri ale Ucrainei (8 cu Șahtior și 1 cu Dinamo Kiev)

2 titluri ale României (Dinamo și Rapid)

2 titluri ale Turciei (Galatasaray și Beșiktaș)

1 Supercupă a Rusiei (Zenit)

(Zenit) 7 Cupe ale Ucrainei

8 Supercupe ale Ucrainei

3 Cupe ale României și 1 Supercupă a României

Il Luce: "Ce m-a mânat pe mine întotdeauna a fost curiozitatea"

Într-un interviu din iulie 2025, când a împlinit 80 de ani, Mircea Lucescu a declarat: "Ceea ce m-a mânat pe mine întotdeauna să merg înainte a fost curiozitatea, am fost întotdeauna curios, am vrut să cunosc, am vrut să învăț din experiența altora. Fotbalul reprezintă partea frumoasă a vieții. Când vezi stadioanele pline, atmosfera creată de suporteri intră în pielea jucătorului.

De asta jucătorii trebuie să înțeleagă că nu joacă pentru ei, joacă pentru oameni. 80 de ani nu îi simt în niciun fel, chiar dacă corpul a suferit multe traume și incidente, mintea a rezistat".