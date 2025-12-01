Cel mai bogat ucrainean își extinde afacerile în România. Rinat Ahmetov cumpără fabrica de țevi Arcelor Mittal de la Iași

Publicat la 23:40 01 Dec 2025

Metinvest B.V este un grup metalurgic‑minier controlat de cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov. Foto: Hepta

Metinvest B.V, grupul metalurgic‑minier controlat de cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, a primit undă verde de la Comisia Europeană pentru a achiziționa ArcelorMittal Tubular Products din Iași.

„Comisia a concluzionat că tranzacția nu ridică probleme de concurență, având în vedere că poziția combinată pe piață a companiilor, ca urmare a tranzacției propuse, va rămâne limitată”, se arată în anunțul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Fabrica Arcelor Mittal Tubular Products din Iași produce țevi, fire și profile tubulare din oțel. Compania, care are 170 de angajați, a înregistrat o pierdere de 66,493 milioane de lei în 2024, la o cifră de afaceri de 304,687 milioane de lei.

Compania este deținută în prezent de ArcelorMittal, cu sediul în Luxemburg, una dintre cele mai importante companii siderurgice și miniere din lume, și de familia indiană Mittal. Prețul de achiziție nu a fost dezvăluit de părți.

Metinvest BV, înregistrată în Olanda, face parte din Metinvest Holding, deținută de Rinat Akhmetov. Cel mai bogat om de afaceri ucrainean are deja interese în România în domeniul producției de energie regenerabilă.

DRI Energy operează în țară două parcuri solare și un parc de turbine eoliene, cu o capacitate instalată de 173 MW. Un al treilea parc solar, cu o capacitate instalată de 126 MW, este, de asemenea, în construcție, acesta fiind cea mai mare instalație de acest gen din România și urmând să înceapă să producă anul viitor.

Rinat Ahmetov, în vârstă de 59 de ani, de origine tătară, dorește, de asemenea, să cumpere combinatul metalurgic Liberty din Galați, aflat în prezent în procedură de prevenire a falimentului.

Rinat Ahmetov este proprietarul echipei Șahtior Donețk și este cunoscut pentru o relație bună cu antrenorul echipei naționale, Mircea Lucescu.