Profesorul Dan Voiculescu avertizează: Atenție la cum se face "liberalizarea" prețului gazelor şi la evoluția prețurilor alimentelor

1 minut de citit Publicat la 12:35 10 Feb 2026 Modificat la 12:35 10 Feb 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Într-un editorial intitulat "Inflația – otrava din economia românească! Atenție la estimările BNR!", profesorul Dan Voiculescu avertizează, pe blog-ul său, că "dacă și în acest an prognoza pe inflație va fi la fel de “exactă”, riscăm o criză majoră".

"Cele mai recente date Eurostat indică în România o inflație de 8.6% în 2025!

Nivelul atins în țara noastră, record negativ raportat la întreaga Europă, a fost de aproximativ 5 ori mai mare decât cel din zona euro (1.8%).

Inflația masivă a determinat scăderi dramatice ale puterii de cumpărare, resimțite acut de categoriile vulnerabile. Concret, în realitate, pensile au scăzut în fiecare lună din cauza inflației!

Pentru anul 2026, BNR a estimat, în Raportul din noiembrie 2025, o inflație de 3.7%!

Atenție! Aceeași instituție estima în Raportul din februarie 2025 o inflație de sub 4% pentru anul recent încheiat. Citez: “începând cu trimestrul III 2025, inflația va reveni sub 5 la sută, scăzând până la 3,8 la sută în luna decembrie 2025.” (Raport asupra inflației, BNR februarie 2025).

În realitate am ajuns spre 9%, de aproape trei ori mai mult!

Dacă și în acest an prognoza pe inflație va fi la fel de “exactă”, riscăm o criză majoră", a notat profesorul Dan Voiculescu.

Acesta a analizat şi ce ar însemna un nou an cu inflație galopantă:

"Categoriile vulnerabile sunt deja la limită. Aproape jumătate dintre români trăiesc în pragul de subzistențǎ. Bunicii sunt forțați să aleagă între alimente și medicamente, în timp ce pentru familiile tinere achiziționarea unei locuințe a devenit un vis interzis!

În aceste condiții un nou an cu inflație galopantă va fi insuportabil și va produce convulsii sociale și economice grave.

Atenție la modul în care se va face “liberalizarea” prețului gazelor!

Atenție la evoluția prețurilor alimentelor!

Atenție la situația categoriilor vulnerabile! Cei aflați deja la limită au nevoie de ajutor urgent. Nu sunt date statistice, sunt oameni care suferă de foame și de frig".