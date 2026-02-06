Dan Voiculescu: Resursa strategică a familiei umaniste

<1 minut de citit Publicat la 16:47 06 Feb 2026 Modificat la 16:47 06 Feb 2026

Întâlnirea de astăzi cu umaniștii prezenți la Congresul Partidului Umanist Social m-a convins că avem o resursă strategică: calitatea umană!

Atât în discursurile oficiale, cât și în discuțiile informale, am regăsit colegi onești, curajoși, inteligenți, real interesați de țară și de comunitatea lor.

Cu încredere în ei înșiși, în soluțiile umaniste și în destinul națiunii române, acești oameni pot deveni reprezentanții forței binelui în societatea românească.

Cu o singură condiție: să se implice, adică să-și susțină cu tenacitate valorile și să lupte împotriva abuzurilor în fiecare zi, asumat și transparent, cu demnitate, onoare și curaj.