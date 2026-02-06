PUSL lansează Alianța Binelui Comun și își alege noua conducere națională

1 minut de citit Publicat la 18:17 06 Feb 2026 Modificat la 18:17 06 Feb 2026

Foto: PUSL

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a lansat, vineri, 6 februarie, la Ploiești, Alianța Binelui Comun, o amplă mișcare națională menită să coaguleze forțele sănătoase ale societății românești și să oprească abuzurile de putere, în cadrul Congresului Național al partidului.

La congres au participat sute de delegați din întreaga țară, care au votat noile structuri de conducere ale PUSL. Prin votul largii majorități, Codruț Sereș a fost ales secretar general al PUSL, Grațiela Gavrilescu, deputat PUSL, a fost desemnată președinte al Biroului Executiv, Maria Grapini, europarlamentar, a fost aleasă președinte al Biroului Permanent Național, Lorena Iordache a preluat funcția de președinte al Forumului Umanist, iar Lavinia Șandru a fost aleasă președinte al Biroului Central pentru Strategie și Comunicare.

PUSL rămâne astfel singurul partid din România cu o conducere colegială, în care se regăsesc europarlamentari, parlamentari și foști miniștri, iar deciziile sunt luate prin consens.

Tot în cadrul congresului, delegații au adoptat în unanimitate rezoluția de constituire a Alianței Binelui Comun, o platformă națională deschisă care reunește cetățeni activi, profesioniști, personalități din domenii-cheie, organizații civice, sindicate, patronate și mișcări politice care aderă la un set clar de valori și principii.

Alianța Binelui Comun are ca obiective stoparea abuzurilor de putere, susținerea clasei de mijloc și promovarea identității naționale, într-un cadru european și euroatlantic asumat, fără populism și fără demagogie.

Prin acest demers, PUSL își reafirmă angajamentul pentru apărarea intereselor fundamentale ale României și pentru refacerea coeziunii sociale, sub deviza Demnitate, Onoare și Curaj.