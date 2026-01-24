Dan Voiculescu: Reforma administrației trebuie să abordeze problema de fond-politizarea sufocantă

1 minut de citit Publicat la 11:45 24 Ian 2026 Modificat la 11:45 24 Ian 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu explică, pe blogul său personal, cum ar trebui ca reforma administrației pregătită de Guvern să abordeze una dintre "problemele de fond" al administrației: "politizarea sufocantă".

"În contextul preconizatei asumări a răspunderii Guvernului pe “reforma administrației”, consider că este esențial să se abordeze și problema de fond a administrației publice locale și centrale: politizarea sufocantă!

În ultimii 35 de ani, ocuparea funcțiilor publice în România s-a făcut aproape exclusiv pe criterii politice.

După fiecare rând de alegeri în care se produce o rocadă la vârful puterii, urmează un domino de numiri politice care nu se opresc la rangul de ministru sau secretar de stat, ci se perpetuează în toate straturile administrative.

Așa se face că în instituțiile publice din România avem inclusiv agenți de pază și conducători auto angajați pe principiul toxic “pleacă ai lor și vin ai noștri!” Nu contează competența, experiența sau hărnicia! Culoarea politică și recomandările „potrivite” sunt criteriile de angajare și promovare.

Rezultatul este cunoscut: o administrație gonflată de clientelă de partid, ineficientă și abuzivă în raport cu cetățeanul.

Înțelegând această realitate, devine evident că o intervenție în administrație care se va concentra exclusiv pe reducerea unor posturi nu va avea rezultatul scontat.

Dacă politizarea rămâne regula generală, tot ce se va reduce “prin față”, se va recupera “prin spate”! Se vor găsi soluții inovative, de ordin legislativ și administrativ, de a păstra sau readuce pe funcții clienții politici. Şi, astfel, întreaga „reformă administrativă” va fi compromisă de contrastul dintre obiectivul declarat și rezultatul obținut.

Cu peste două mii de ani în urmă, adresându-se fariseilor și cărturarilor, puternicii acelor zile, Mântuitorul le subliniază dubla măsură: “Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, care strecurați țânțarul și înghițiți cămilă!”

Dacă schimbările în administrație vor însemna doar “eliminarea țânțarilor” pe care nu-i protejează nimeni și perpetuarea “cămilelor politice” din sistem, nu se poate vorbi despre nicio reformă. Doar de un foarte nociv “obicei al pământului”.", scrie profesorul Dan Voiculescu.