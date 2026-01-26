„Călcâiul lui Ahile” al flancului estic al NATO. Lituania a propus ca Polonia să militarizeze Coridorul Suwalki

Coridorul Suwalki, o fâșie îngustă de pământ de mai puțin de 100 km lungime care se întinde între regiunea Kaliningrad și Belarus. Foto: Getty Images

Autoritățile lituaniene, care au alocat anterior 100 de milioane de euro pentru construirea unui poligon de antrenament militar în Kapčiamiestis, lângă granițele Lituaniei, Belarusului și Poloniei, au solicitat Varșoviei să se alăture proiectului. „Îndemnăm Polonia să ia în considerare extinderea poligonului de antrenament planificat în districtul Lazdijai pe teritoriul polonez și crearea unei instalații militare comune între cele două țări. Aceasta ar fi o soluție unică în contextul NATO”, se arată într-un comunicat de la biroul președintelui lituanian Gitanas Nausėda, potrivit Euronews.

Utilizarea comună a viitorului poligon de antrenament cu Polonia va consolida cooperarea dintre armatele celor două țări și apărarea zonei strategice Suwalki — o zonă crucială pentru securitatea flancului estic al NATO. Nausėda a declarat acest lucru în timpul unei întâlniri cu președinții Poloniei și Ucrainei, Karol Nawrocki și Volodimir Zelenski, la Vilnius, pe 25 ianuarie. Conform planului, poligonul de antrenament, care este programat să fie finalizat până în 2030, va acoperi 14.600 de hectare și va fi conceput pentru exerciții de brigadă la care vor participa 3.500-4.000 de soldați, inclusiv Divizia Națională Lituaniană și forțele aliate NATO.

„Salutăm disponibilitatea Poloniei de a utiliza acest teren de antrenament. Acest lucru ne va permite să consolidăm nu doar cooperarea dintre forțele noastre armate, ci și apărarea coridorului Suwalki”, a subliniat președintele lituanian. „Aceasta ar fi o soluție unică în contextul NATO - un teren de antrenament comun conceput pentru a proteja flancul estic al alianței.”

Coridorul Suwalki, o fâșie îngustă de pământ de mai puțin de 100 km lungime care se întinde între regiunea Kaliningrad și Belarus, leagă Lituania de continentul Uniunii Europene și este cunoscută sub numele de „călcâiul lui Ahile” al flancului estic al NATO.

Nausėda a propus, de asemenea, crearea unei zone comune de liber schimb în Suwalki și Lazdijai. Potrivit președintelui lituanian, acest lucru ar stimula dezvoltarea economică în regiunile de frontieră și ar deschide accesul la piețele ambelor țări și ar face atractive proiectele comune din industria de apărare și ar facilita atragerea de fonduri UE pentru proiecte în domeniul electronicii, inteligenței artificiale și centrelor de date.

În aprilie 2024, ministrul adjunct al apărării lituanian, Tomas Godliauskas, a anunțat că Lituania va construi o rută de transport suplimentară pentru livrarea de arme din Polonia, pentru a asigura securitatea coridorului Suwalki.