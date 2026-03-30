Maia Sandu: „Libertatea şi democraţia noastră se află în risc, adevărul a devenit o linie a frontului”

Libertatea și democrația europeană se află în risc, chiar și adevărul a devenit o linie a frontului, a declarat, luni seara, președinta Republicii Moldova, la conferința The Economist. Maia Sandu a declarat că doar prin consolidarea instituțiilor publice și prin acțiuni hotărâte și clare, țările pot respinge atacurile menite să slăbească continentul nostru.

„Regret că nu pot fi alături de dumneavoastră fizic astăzi. Într-o lume în schimbare, Europa de Sud-Est se află într-un punct de cotitură. Libertatea şi democraţia noastră se află în risc, chiar şi adevărul a devenit o linie a frontului. Acest lucru face parte dintr-un efort imens de a slăbi continentul nostru, dar trebuie să acţionăm cu hotărâre şi claritate. Trebuie să fim rezilienţi, atât în online cât şi offline, şi să consolidăm instituţiile care salvgardează modul nostru de a convieţui”, a transmis Maia Sandu, luni, printr-un mesaj video.

Maia Sandu a declarat că atunci când statele europene au decis să fie alături de Ucraina, după invazia Rusiei din 2022, și-au apărat democrația și au consolidat securitatea europeană.

„În anii recenţi, am trăit prin multe şocuri economice, consecinţele războiului din Ucraina, mai multe crize energetice. Toate acestea au testat stabilitatea noastră. Cu toate aceste am reuşit să rezistăm şi să ne adaptăm. În fiecare zi continuăm să ne apărăm democraţia şi stând alături de Ucraina am ajutat la consolidarea securităţii europene”, a mai afirmat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a salutat sprijinul României pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.

„În încercările noastre nu am fost singuri. România a oferit mereu un sprijin statornic. România a fost alături de noi atunci când am avut nevoie de ajutor, pentru a moderniza infrastructura noastră şi împreună dezvoltăm legături de transport care ajută la consolidarea conectivităţii dintre noi.

România a fost cel mai puternic avocat al căii noastre europene. Pe măsură ce intrăm în aceste ape necartate, nicio ţară nu poate rezista de una singură. Doar conlucrând în calitate de parteneri, ca o comunitate cu valori comune, putem proteja ceea ce am obţinut”, a mai transmis Maia Sandu.

Prima ediţie a Economist Romania Government Roundtable 2026 a debutat astăzi, 30 martie, la Bucureşti, cu un program ambiţios care reuneşte lideri politici, instituţionali şi de business din România, Europa şi Statele Unite, pentru a discuta cele mai importante teme pentru stabilitatea, securitatea şi dezvoltarea regiunii Europei de Sud-Est, în actualul context geopolitic la nivel internaţional.