Comisia Europeană cere statelor UE să schimbe regulile pentru ca un nou val de țări să adere mai rapid: "Ar fi o revoluție"

Procesul de aderare a fost complicat de refuzul persistent al prim-ministrului ungar, Viktor Orban, de a asigura sprijinul unanim necesar Ucrainei pentru a-și continua candidatura. Foto: Profimedia Images / sursa foto: Getty Images

UE trebuie să își schimbe regulile pentru a permite unui nou val de țări să adere, a declarat marți șefa pentru extindere a blocului comunitar, solicitând capitalelor să își prezinte propriile planuri după ce au respins propunerile Comisiei de a eficientiza procesul, potrivit Politico.

Comisarul pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Executivul Comunitar a prezentat deja țărilor trei opțiuni și „fără... decizia statelor membre, nu putem merge mai departe”, vorbind la Summitul Europei Competitive.

Aceste trei opțiuni includ menținerea status quo-ului, schimbarea sistemului actual pentru a se asigura că țările candidate nu așteaptă ani de zile sau propunerea de extindere inversă înaintată de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și echipa sa, în care candidații s-ar alătura înainte de finalizarea reformelor cheie.

Procesul de aderare a fost complicat de refuzul persistent al prim-ministrului ungar, Viktor Orban, de a asigura sprijinul unanim necesar Ucrainei pentru a-și continua candidatura. Extinderea inversă a fost prevăzută de Bruxelles ca o modalitate prin care Kievul și alții să înceapă să obțină acces la piața unică și la schemele de investiții înainte de a deveni membri cu drepturi depline ai UE.

„Încă de la primul schimb de replici cu statele membre [este clar] că a treia opțiune nu este în regulă... aceasta ar fi o revoluție”, a declarat Kos într-un interviu pe scenă, adăugând că „nici opțiunea numărul unu, status quo-ul, nu este o opțiune”.

Deși o reproiectare a sistemului este probabilă, comisarul sloven a continuat: „acum dezbatem în ce direcție. Cum putem accelera procesul în sensul unei integrări treptate sporite?”

La o cină cu ambasadori la începutul acestei luni, șeful de cabinet al lui von der Leyen, Björn Seibert, a fost avertizat că propunerea de extindere inversă este considerată impracticabilă de către capitale.

„Credem că doar una sau două țări susțin propunerile Comisiei, așa că nu este un mare succes”, a declarat unul dintre diplomați, avertizând că capitalele doresc să se asigure că extinderea se desfășoară într-un mod care să corespundă propriilor cerințe legale.

„Există un sprijin semnificativ pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, a declarat un al doilea diplomat. „Dar este, de asemenea, adevărat că aproape niciun stat membru nu susține aderarea înainte ca negocierile să se fi încheiat în mod regulat.”

Patru diplomați, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis despre discuțiile sensibile, au declarat pentru Politico că țările sunt acum în proces de elaborare a propriilor propuneri pe care să le împărtășească cu Comisia. Acestea ar stabili mecanisme alternative, concentrate probabil pe modul în care țările candidate pot simți beneficiile alinierii la piața UE și accesul la schemele sale de investiții.

„Dacă statelor membre nu le place extinderea inversă, este în regulă”, a spus un oficial UE, „dar își pot pune și propunerile pe masă.”

Într-o rară demonstrație de unitate luna trecută, prim-ministrul albanez Edi Rama și președintele sârb Aleksandar Vučić au scris un editorial în ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, în care au deplâns ritmul lent al eforturilor de a obține beneficiile unei alinieri mai strânse cu blocul comunitar. „Acesta a fost rezultatul unor reforme interne, tensiuni geopolitice, constrângeri instituționale și preocupări legitime din cadrul statelor membre”, au scris ei.

În schimb, au spus ei, țările lor doresc să adere la Piața Unică, precum și la spațiul Schengen fără frontiere, fără a obține drepturile politice și puterea de veto a membrilor cu drepturi depline. Planul, care ar crea o UE pe două niveluri, formată din factori de decizie și persoane care iau decizii, a fost susținut de unele țări candidate mai mici și a fost întâmpinat cu scepticism din partea Moldovei și Ucrainei, care își propun să fie admise cu drepturi depline.

Într-un interviu acordat Euronews, Maia Sandu a declarat că Uniunea Europeană trebuie să găsească „modalități creative” de a depăși impasul politic și de a grăbi pașii pentru ca Republica Moldova să devină stat membru al UE.