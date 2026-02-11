“E o declarație de război”. Viktor Orban, despre planul UE pentru aderarea rapidă a Ucrainei

1 minut de citit Publicat la 18:11 11 Feb 2026 Modificat la 18:11 11 Feb 2026

Viktor Orban, un aliat apropiat al Moscovei, se opune vehement aderării Ucrainei la UE. Foto: Profimedia Images

Viktor Orban a criticat dur planul UE de a admite Ucraina în bloc cât mai repede posibil, numind mișcarea pregătită de Bruxelles o „declarație deschisă de război” împotriva Ungariei, potrivit Politico.

Reacția premierului Ungariei vine în contextul în care Comisia Europeană elaborează un plan pentru a accelera procesul de aderare al Kievului, oferind potențial țării sfâșiate de război aderarea parțială la UE înainte de a finaliza toate reformele necesare.

Volodimir Zelenski a insistat ca Ucraina să adere la UE încă din 2027, ca parte a oricărui acord de pace cu Rusia.

Orban, un aliat apropiat al Moscovei, se opune vehement aderării Ucrainei la UE. Comisia Europeană și capitalele UE caută modalități de a ocoli veto-ul său, cum ar fi solicitarea președintelui american Donald Trump de a face presiuni asupra lui Orban sau chiar utilizarea articolului 7 din tratatul UE pentru a-i priva pe cei de la Budapesta de drepturile de vot, potrivit unor diplomați și oficiali europeni, citați de Politico.

Aceasta ar fi „o declarație deschisă de război împotriva Ungariei”, a avertizat miercuri premierul maghiar într-o postare pe X.

Viktor Orban, atac dur la adresa UE

Orban a vorbit despre „cel mai recent plan de război al Bruxelles-ului și Kievului, planul Zelenski în cinci puncte”.

„Au decis că Ucraina va fi admisă în Uniune încă din 2027”, a adăugat el. „Ei ignoră decizia poporului maghiar și sunt hotărâți să înlăture guvernul maghiar prin orice mijloace necesare.”

Maghiarii vor merge la urne în aprilie pentru alegeri generale acerb disputate. Orban, care a fost la putere în ultimele două decenii, este în urmă în sondaje, iar partidul său Fidesz se va confrunta cu o opoziție puternică, care a promis să eradicheze corupția și să restabilească statul de drept.

Liderul maghiar s-a ciocnit în repetate rânduri cu Zelenski și a folosit viitoarea apartenență a Ucrainei la UE în campanie, prezentând Kievul și Bruxelles-ul ca amenințări la adresa independenței Budapestei.

„În aprilie, la urne, maghiarii trebuie să-i oprească”, a spus el. „Fidesz este singura forță care se oprește între Ungaria și dominația bruxelleză și singura garanție a suveranității ungare.”