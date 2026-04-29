Maia Sandu: Reunificarea cu România ar permite integrarea mai rapidă a Moldovei în UE. Nicușor Dan: Dacă există majoritate, suntem gata

2 minute de citit Publicat la 12:42 29 Apr 2026 Modificat la 12:53 29 Apr 2026

Nicușor Dan spune că România este pregătită pentru reunificarea cu Republica Moldova dacă aceasta reprezintă voința majoritară a cetățenilor moldoveni. Foto: Getty Images

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde că integrarea europeană a țării sale nu mai este doar un obiectiv politic, ci „o strategie de supraviețuire ca stat democratic”, în contextul presiunilor venite din partea Rusiei.

Ea a adăugat că reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluțiile pentru o integrare mai rapidă.

Sandu a subliniat că autoritățile de la Chișinău și-au asumat pregătirea țării pentru aderare și lucrează intens în această privință.

Maia Sandu: Soluția posibilă, o integrare a Republicii Moldova în UE fără Transnistria

„Au rămas reforme importante de finalizat, în special în domeniul justiției și al combaterii corupției, dar vom reuși să ne respectăm angajamentele”, a recunoscut ea, adăugând, pe de altă parte, că deja există rezultate, inclusiv condamnări în dosare de corupție.

Sandu și-a exprimat speranța că evoluțiile politice din Ungaria vor facilita deschiderea capitolelor de negociere pentru aderare și a mulțumit Franței și președintelui Emmanuel Macron pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în parcursul european al țării.

Președinta de la Chișinău a mai spus că ia în considerare posibilitatea ca țara să adere la blocul comunitar fără regiunea transnistreană separatistă.

„Aceasta este o soluție posibilă”, a subliniat ea.

Maia Sandu a vorbit de mai multe ori de reunificarea cu România, de la începutul anului

Președinta Republicii Moldova a evocat de mai multe ori în ultima perioadă perspectiva reunificării țării sale cu România.

În ianuarie, într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, Sandu a spus că ar vota „da” la un ipotetic referendum pe tema unirii.

Ulterior, și alți oficiali moldoveni au făcut afirmații similare, inclusiv premierul Alexandru Munteanu.

Ulterior, cu ocazia unei vizite în Letona, Maia Sandu a declarat în Parlamentul de la Riga că „ceea ce astăzi este Republica Moldova a fost rupt din România”.

La sfârșitul lunii martie, o firmă de sondare a opiniei publice din Republica Moldova a publicat rezultatele unei cercetări care arăta ca majoritatea cetățenilor ar vota pentru reunificarea cu România.

Nicușor Dan: Dacă există majoritate, noi suntem gata

Președintele Nicușor Dan a fost solicitat, miercuri, în timp ce se afla la Dubrovnik, în Croația, la summit-ul Inițiativei celor Trei Mări, să comenteze declarația făcută de Maia Sandu în Le Monde, referitor la reunificarea cu România.

"Din partea României nu s-a schimbat nimic față de votul unanim al Parlamentului de la București, din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment vor dori reunificarea cetățenii Republicii Moldova.

Acum, depinde de aspirațiile și dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova.

Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata", a răspuns Nicușor Dan.