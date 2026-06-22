Simion dezvăluie că deputatul AUR Mohammad Murad nu a obținut ce a cerut de la Veștea: „L-a chemat la Vila Lac. Mi-a spus discuția”

Deputatul AUR Mohammad Murad. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderul AUR, George Simion, a dezvăluit luni că deputatul AUR Mohammad Murad a fost chemat de premierul desemnat la Vila Lac pentru a negocia cu acesta susținerea guvernului său. Potrivit liderului AUR, Murad nu a obținut ce a cerut la discuții. „Mi-a relatat toată discuția”, a spus Simion. Veștea spera să se bazeze pe voturile taberei Murad din AUR pentru a-și asigura majoritatea de 233 de voturi necesară.

„Am primit multe mesaje de la colegii mei că s-a încercat abordarea lor. Le-au fost promise avantaje, funcții”, a declarat luni George Simion, înainte de a-i transmite premierului desemnat să vină la sediul AUR să negocieze transparent susținerea guvernului.

„Îl aștept pe domnul Veștea pentru a discuta ce vrea să facă pentru țară. A mai discutat cu colegi de ai noștri. La Vila Lac a discutat cu domnul Mohammad Murad, care mi-a relatat toată discuția. Domnul Murad i-a zis ceea ce i-a zis fiecare dintre noi, faptul că în programul de guvernare trebuie să includă măsurile pentru salvarea economiei și a antreprenoriatului românesc. Nu a inclus nimic”, a spus Simion.

Deputatul Mohammad Murad este un important om de afaceri din partidul lui George Simion. Acesta a declarat în mai multe rânduri că e dispus să susțină guvernul Veștea, însă a ezitat să ofere un răspuns clar.

Președintele AUR, George Simion, a schimbat discursul, luni, chiar în timpul audierilor miniștrilor propuși în Guvernul Veștea. Simion îi provoacă pe Nicușor Dan și pe Adrian Veștea să transparentizeze negocierile cu AUR. Acestea îi cere premierului desemnat să meargă la sediul AUR pentru discuții despre susținerea guvernului. „Acum, acest guvern nu va trece. Guvernul Veștea nu poate trece fără AUR (...) Suntem dispuși să punem umărul”, a declarat liderul AUR. Simion a cerut chiar o amânare a votului, pentru a negocia cu premierul desemnat.