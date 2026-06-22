Fostul ministru spaniol al Transporturilor a fost condamnat la 24 de ani de închisoare într-un dosar de corupție

José Luis Ábalos, fost ministru al Transporturilor din Spania. Sursa foto: Getty Images

Fostul ministru spaniol al Transporturilor, José Luis Ábalos, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare într-un dosar de corupție, a anunțat luni Tribunalul Suprem de la Madrid, relatează The Independent. Acest proces face parte dintr-o serie de anchete privind fapte de corupție în care sunt implicați apropiați ai premierului Pedro Sánchez. În urmă cu câteva zile, soția premierului spaniol, Begoña Gómez, a fost trimisă în judecată pentru corupție, iar justiția i-a confiscat și pașaportul.

José Luis Ábalos, în vârstă de 66 de ani, a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită, delapidare și trafic de influență de către Curtea Supremă a Spaniei, pentru rolul său într-o schemă legată de contractele pentru măști de protecție din perioada pandemiei de COVID-19.

Instanța a stabilit în unanimitate că Ábalos, fostul lui consilier, Koldo García, și omul de afaceri Víctor de Aldama au format o organizație infracțională cu roluri bine definite, având ca scop obținerea de câștiguri financiare prin practici corupte.

Conform sursei citate, Koldo García a primit o pedeapsă de 19 ani de închisoare, iar Víctor de Aldama a fost condamnat la patru ani și jumătate cu suspendare, ca recunoaștere a cooperării sale în descoperirea schemei. Sentința sa a fost condiționată și de faptul că nu va comite alte infracțiuni, va prezenta rapoarte de activitate la fiecare șase luni și va efectua un an de muncă în folosul comunității.

Verdictul, "adoptat în unanimitate", "a concluzionat că cei trei inculpați au format un grup infracțional organizat cu o împărțire a atribuțiilor și care a comis infracțiuni grave de corupție", a precizat Suprem de la Madrid, transmite AFP, citată de Agerpres.

În schimbul atribuirii contractelor, fostul ministru spaniol al Transporturilor ar fi obținut, potrivit acuzării, plăți lunare de 10.000 de euro pentru promovarea unor interese de afaceri, vacanțe cu familia, favoruri pentru amantele sale și chiar plata unor prostituate.

José Luis Ábalos a fost o figură centrală în ascensiunea lui Pedro Sánchez și era personajul cel mai puternic al PSOE pe când deținea funcția de secretar al partidului, înainte de izbucnirea scandalului.

În cadrul audierii sale în instanță, afaceristul Víctor de Aldama a susținut că premierul Pedro Sánchez era liderul "bandei organizate" și că Partidul Socialist (PSOE), condus de prim-ministru din 2017, a beneficiat de finanțare ilegală prin intermediul acestor comisioane.

Acest nou proces este unul dintre mai multe dosare de corupție care implică persoane din anturajul premierului Pedro Sánchez.

Aflat în vizorul opoziției, Pedro Sánchez a negat în mod constant orice legătură între cei trei inculpați și banii cheltuiți de partidul său, și a negat că ar fi avut cunoștință despre activitățile lor frauduloase.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, este unul dintre puținii lideri de stânga rămași în Europa şi a ajuns la putere în urmă cu opt ani promițând să curețe viața politică de corupție, după ce a înlăturat un guvern de centru-dreapta afectat de o serie de scandaluri de corupție.