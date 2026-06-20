Soția fostului premier spaniol Pedro Sanchez a fost trimisă în judecată pentru corupție. Justiția i-a confiscat și pașaportul

<1 minut de citit Publicat la 15:19 20 Iun 2026 Modificat la 15:19 20 Iun 2026

Begoña Gómez a fost acuzată de delapidare, trafic de influență, corupție în afaceri și deturnare de fonduri. Foto: Profimedia Images

Un judecător spaniol a trimis-o în judecată pentru corupţie pe Begona Gomez, soţia prim-ministrului Pedro Sanchez, şi a impus mai multe măsuri, între care confiscarea paşaportului, interdicţia de călătorie şi obligativitatea de a se prezenta în instanţă la fiecare două săptămâni, informează sâmbătă EFE, informează Agerpres.

Judecătorul Juan Carlos Peinado a emis această hotărâre într-o decizie publicată sâmbătă, în urma unei audieri preliminare care a avut loc luni.

Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupţie care vizează familia liderului socialist şi foşti aliaţi politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliţie minoritar.

Cazul implică înfiinţarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, codirijată de Gomez, precum şi presupusa utilizare a resurselor publice şi a relaţiilor în scop privat.

Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a fost acuzată de corupție după o anchetă penală care a durat doi ani.

Gómez este acuzată că și-ar fi folosit relațiile sale personale pentru a avansa în cariera în mediul privat, obținând un post la Universitatea Complutense din Madrid. De asemenea, este acuzată că ar fi utilizat resurse publice pentru a promova interese private.

Begoña Gómez a fost acuzată de delapidare, trafic de influență, corupție în afaceri și deturnare de fonduri, se arată în hotărârea instanței.