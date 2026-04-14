Begoña Gómez, soția premierului spaniol Pedro Sánchez, pusă sub acuzare pentru corupție

1 minut de citit Publicat la 10:16 14 Apr 2026 Modificat la 10:16 14 Apr 2026

Gómez este acuzată că și-ar fi folosit relația personală pentru a-și avansa cariera în mediul privat. FOTO: Profimedia

Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a fost acuzată de corupție după o anchetă penală care a durat doi ani, potrivit BBC.

Gómez este acuzată că și-ar fi folosit relația personală pentru a-și avansa cariera în mediul privat, obținând un post la Universitatea Complutense din Madrid. De asemenea, este acuzată că ar fi utilizat resurse publice pentru a promova interese private.

Ea a fost acuzată de delapidare, trafic de influență, corupție în afaceri și deturnare de fonduri, se arată în hotărârea instanței. Acum, instanțele trebuie să decidă dacă va fi judecată.

Gómez neagă acuzațiile, în timp ce Sánchez a respins acuzațiile ca fiind o încercare a dreptei de a submina coaliția sa.

Ancheta a fost deschisă de judecătorul Juan Carlos Peinado în aprilie 2024 pentru a stabili dacă Gómez și-a exploatat poziția de soție a premierului în scopuri private.

Ea este acuzată că și-a folosit poziția pentru a-și asigura un post la prestigioasa universitate unde a condus un master în studii de afaceri. Judecătorul indică lipsa calificărilor relevante ale lui Gómez ca probă.

Mai multe scandaluri de corupție afectează guvernul lui Sánchez

Plângerea împotriva lui Gómez a fost depusă de activiștii anticorupție Manos Limpias (Mâini Curate), conduși de un bărbat legat de extrema dreaptă, pe nume Miguel Bernad. Grupul a intentat o serie de procese fără succes împotriva politicienilor în trecut.

La începutul anchetei, Sánchez și-a suspendat atribuțiile publice timp de cinci zile pentru a „se opri și a reflecta” dacă ar trebui să rămână în funcție, în contextul a ceea ce el a numit „noroiul” în care dreapta și extrema dreaptă încearcă să tragă politica.

El s-a plâns de o „strategie de hărțuire” de-a lungul lunilor, menită să-l slăbească politic și să o vizeze personal pe soția sa.

Gómez și Sánchez se află în prezent într-o vizită oficială în China.

Separat, fratele prim-ministrului, David Sánchez, a fost pus sub acuzare într-o anchetă privind presupusul trafic de influență legat de angajarea sa de către un guvern regional.

Iar la începutul acestei luni, fostul său ministru al transporturilor, José Luis Ábalos, a fost judecat pentru acuzațiile că a primit mită din vânzările de echipamente individuale de protecție către guvernul spaniol în timpul pandemiei de Covid.