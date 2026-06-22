Nazare anunță că sunt bani pentru indexarea pensiilor anul viitor. Ce spune despre eliminarea CASS pentru mame

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Actualul ministru interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru al Finanțelor şi în Guvernul Veştea, în urma audierii din comisiile parlamentare de specialitate. Potrivit rezultatului votului, 22 de parlamentari au votat "pentru", 16 au votat "împotrivă", iar doi s-au abținut. De asemenea, doi parlamentari prezenți nu au votat.

Nazare a anunţat că a discutat cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și a decis să rămână în Guvern. "Există pericolul de junk", a spus Nazare, cu trimitere că ţara noastră ar putea fi retrogradată la junk, deocamdată fiind în categoria țărilor recomandate investițiilor, dar la limita inferioară. Agenția S&P a confirmat ratingul suveran la „BBB-/A-3”.

Ministrul Finanţelor a transmis că România îşi permite o indexare a pensiilor, dar cu un "procent prudent", iar eliminarea CASS-ului pentru mame va fi analizată la rectificarea bugetară. "Le judecăm la rectificare", a afirmat Nazare.

Nazare a mai punctat că măsura reducerii TVA-ului la medicamente şi alimente nu este trecută în programul de guvernare şi a spus că nu creşte TVA-ul în HoReCa, unde acum cota este de 11%.

"A fost o discuție dificilă în 2025 să nu creștem TVA pentru HoReCa la 21%. Menținem cota pentru HoReCa, nu creşte", a afirmat Alexandru Nazare.

Principalele priorităţi ale Guvernului în perioada următoare sunt accelerarea absorbţiei fondurilor din PNRR, prioritizarea proiectelor printr-o rectificare bugetară şi pregătirea unui buget credibil pentru 2027, a declarat, luni, în cadrul audierilor din comisiile reunite, de specialitate, din Parlament, ministrul desemnat al Finanţelor, Alexandru Nazare.

"În esenţă, e foarte important să ne concentrăm în următoarele două luni de zile pe absorbţia cât mai bună şi creşterea plăţilor pentru PNRR, după care o rectificare care să ia în calcul prioritizarea proiectelor din PNRR în aşa fel încât ţinta de 6,2% să fie credibilă, în paralel cu pregătirea unui buget credibil pentru anul 2027.

Acestea sunt principalele ţinte. Aş menţiona faptul că nu avem în calcul în 2026 şi nu luăm în calcul o creştere a TVA. Eliminarea IMCA prevăzută la sfârşitul anului 2026 se va întâmpla şi este prevăzută în program, astfel încât avem predictibilitate pentru anul 2027 şi investiţiile private pe care vrem să le declanşăm pentru anul 2027, care reprezintă o sursă extrem de importantă în echilibrarea bugetară pe care o programăm în următorii ani, dat fiind că începând cu anul 2027 nu vom mai avea resurse din PNRR", a spus Alexandru Nazare, preluat şi de Agerpres.