Monica Anisie: Nu voi pleca din PNL. Am acceptat acest mandat pentru că îmi pasă de Educaţie

Monica Anisie, ministra propusă de premierul desemnat Adrian Veştea pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Sursa foto: Agerpres

Monica Anisie, propusă pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării în Guvernul Veştea, a afirmat luni că nu va pleca din PNL, potrivit Agerpres. "Am acceptat acest mandat pentru că îmi pasă de Educaţie. Îmi doresc ca sistemul de educaţie să fie altul. Să arate altfel", a precizat aceasta în cadrul declaraţiilor. Comisiile de specialitate din Parlament au acordat luni aviz favorabil Monicăi Anisie (PNL), propusă pentru funcția de ministru al Educației.

"Eu la momentul acesta încă sunt membru al Partidului Naţional Liberal. Nimeni nu poate contesta lucrul acesta. (...). Din punctul meu de vedere, aşa cum am declarat, am acceptat acest mandat tocmai pentru că îmi pasă de Educaţie, îmi pasă de ceea ce se întâmplă în sistem şi dumneavoastră zilnic prezentaţi tot felul de ştiri cu situaţii neplăcute din sistem. Ăsta este adevărul şi chiar îmi doresc ca sistemul de educaţie să fie altul. Să arate altfel.

(...). Eu, aşa cum am declarat, nu voi pleca din Partidul Naţional Liberal. Eu, personal, nu voi face lucrul acesta. Sunt membră, este adevărat, că întâi de toate am fost membra Partidului Democrat şi apoi Democrat Liberal, eu provin din PDL, de când eram elevă în clasa a douăsprezecea. Şi să mi se spună acum că sunt o trădătoare! Eu, aşa cum am mai spus, aş fi un pic atentă la a folosi cuvântul «trădător». Pentru că dacă ne uităm în istorie, sunt alţii care ar trebui să răspundă pentru trădările pe care le-au făcut", a declarat Anisie la Palatul Parlamentului după ce a fost audiată în comisiile de specialitate.

În opinia sa, PNL a devenit "un SRL cu acţionar unic".

"Deci, haideţi să înţelegem, să ne uităm mai atent la ceea ce se întâmplă. Haideţi să nu trăim într-o democratură. Haideţi să nu devină PNL un SRL cu acţionar unic. A devenit, la momentul acesta. Eu aşa consider. Pentru că simulacrul acela de congres asta a evidenţiat. Despre asta este vorba. Şi dacă colegii mei îşi doresc să continue într-o astfel de democratură, repet, este treaba dumnealor. Dar eu nu plec din Partidul Naţional Liberal", a precizat ea.

Anisie a menţionat că pentru a vota guvernul condus de Adrian Veştea a primit mandat de la organizaţia PNL Sector 2.

Monica Anisie (PNL), propusă pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, a primit, luni, aviz pozitiv în comisiile de specialitate din Parlament.

Au votat "pentru" aviz pozitiv 22 de senatori şi deputaţi din Comisiile pentru învăţământ, 18 au votat "împotrivă" şi au fost trei abţineri. Parlamentarii AUR au părăsit sala înainte de vot.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, o rezoluţie care prevede că participarea membrilor partidului la construcţia unui guvern cu PSD va genera excluderea lor.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca plenul comun în care se va da votul pentru învestirea Guvernului condus de Adrian Veştea să aibă loc luni, începând cu ora 21:30.