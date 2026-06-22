UE amână summitul cu Marea Britanie după demisia lui Keir Starmer. Se așteaptă noul premier de la Londra

UE amână summitul cu Marea Britanie după demisia lui Keir Starmer. Foto: Getty Images

Summitul UE-Marea Britanie programat pentru luna viitoare va fi amânat, a declarat președintele Consiliului European, după demisia premierului britanic. António Costa și-a exprimat speranța că succesorul lui Keir Starmer la funcția de prim-ministru va asigura "continuitatea" planurilor de relansare a relațiilor dintre cele două părți ale Canalului Mânecii.

Întâlnirea urma să aibă loc pe 22 iulie pentru a încheia negocierile privind un acord agroalimentar, un acord privind comercializarea cotelor de emisii și un program de mobilitate pentru tineri.

Marea Britanie dorea, de asemenea, să folosească această întâlnire ca punct de plecare pentru a extinde discuțiile privind apropierea Marii Britanii de orbita economică a UE, detaliile oricărui plan urmând să fie confirmate în cadrul întâlnirii.

Succesorul lui Starmer, despre care se presupune că va fi primarul regional al orașului Manchester, Andy Burnham, ar putea prelua funcția încă din 17 sau 18 iulie, dacă nu va avea loc o cursă pentru conducerea partidului.

Data summitului fusese stabilită abia săptămâna trecută, când Starmer s-a întâlnit cu António Costa la summitul G7 din Franța.

Costa a declarat luni, într-o conferință de presă la summitul UE-Moldova: „Am muncit foarte mult și într-o atmosferă foarte bună pentru a organiza, în scurt timp, al doilea nostru summit”.

„Acum, cu siguranță, trebuie să îl amânăm”, a adăugat Costa. „Reevaluăm oportunitatea acestui nou summit. Dar dorința mea este ca succesorul său să continue acest drum bun de resetare a relației noastre cu Regatul Unit”.

Prezentă la același eveniment, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus despre Starmer că au lucrat într-un climat de „încredere”. „Ceea ce aștept este să reluăm o relație puternică și stabilă cu oamenii din Regatul Unit”, le-a spus ea jurnaliștilor.

Un oficial britanic familiarizat cu discuțiile, care a vorbit sub protecția anonimatului, a confirmat pentru POLITICO că reuniunea va fi amânată.

„Probabil că UE consideră că este delicat, din punct de vedere constituțional, pentru ambele părți, ca un nou premier să accepte negocieri încheiate cu o săptămână înainte, sub un alt prim-ministru”, a spus oficialul.