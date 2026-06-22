Marea Britanie și Franța rescriu acordul „unu intră, altul iese” pentru a împiedica revenirea migranților deja expulzați

3 minute de citit Publicat la 18:28 22 Iun 2026 Modificat la 18:28 22 Iun 2026

Marea Britanie a expulzat în Franța, de la intrarea în vigoare a acordului, 921 de migranți care au ajuns pe teritoriu britanic cu ajutorul unor ambarcațiuni mici. Foto: Profimedia Images

Marea Britanie și Franța sunt forțate să rescrie acordul anti-imigraționist „unul intră, altul iese” din cauza temerilor că migranții expulzați din Regat s-ar putea întoarce, după ce sunt dați afară și de pe continent, relatează The Guardian.

Formula inițială a tratatului prevedea că migranții ajunși pe continent în ambarcațiuni mici pot fi expulzați în Franța. Situația s-a schimbat, însă, după ce traficanții au început să foloseacă tiruri pentru a-i readuce pe cei expulzați în Franța înapoi pe teritoriu britanic.

Ministra britanică de interne, Shabana Mahmood, a convenit cu omologul său francez modificarea tratatului, astfel încât migranții returnați anterior în Franța prin mecanismul „unul intră, altul iese”, care revin în Regatul Unit cu camionul, să poată fi trimiși din nou în Franța.

Pentru a închide breșa, autoritățile britanice au creat o nouă clasificare a cazurilor, numită „clauza repatriaților”, conform unor documente consultate, inițial, de publicația britanică The Times.

Problema traficanților

Marea Britanie a expulzat în Franța, de la intrarea în vigoare a acordului, 921 de migranți care au ajuns pe teritoriu britanic cu ajutorul unor ambarcațiuni mici. Acordul a intrat în vigoare pe 6 august 2025. Numărul de expulzați reprezintă 3,5 la sută din toate sosirile în aceeași perioadă.

În același interval de timp, Regatul a acceptat 896 de solicitatori de azil din Franța, pe baza reciprocității din acord.

Tratatul stipula că Regatul Unit putea trimite înapoi în Franța migranții care au traversat ilegal Canalul Mânecii, în schimbul preluării unui număr egal de solicitanți de azil.

Cel puțin patru persoane returnate în baza mecanismului au revenit în Regatul Unit cu camionul, într-o perioadă de două săptămâni din martie, după cel puțin două cazuri similare în toamnă.

Mahmood și ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, au convenit să aplice tratatul oricărui migrant returnat care reintră ilegal în Regatul Unit, indiferent de metoda folosită.

„În urma reuniunii noastre recente, care ne-a permis să constatăm calitatea cooperării stabilite în baza acordului doresc să propun o completare a obiectivelor acestuia, prin adăugarea explicită a obiectivului de a descuraja revenirile clandestine în Regatul Unit ale persoanelor transferate anterior în Franța în baza acordului”, i-a transmis Mahmood lui Nunez.

„Traficanții de persoane știu unde este adăpostul din Paris în care oamenii dorm în primele zile după ce sunt returnați în Franța.

M-au prins lângă adăpost și m-au trimis înapoi în Regatul Unit, cu forța, într-un camion. Traficanții au arme, controlează totul; noi trebuie doar să încercăm să supraviețuim”, a spus unul dintre migranții implicați.

Acordul „unul intră, altul iese”

Premierul britanic, Keir Starmer, și președintele francez, Emmanuel Macron, au semnat în iulie anul trecut acordul pe care l-au descris drept „revoluționar”, cunoscut sub numele de „unul intră, altul iese”.

În baza acordului, fiecare solicitant de azil care ajunge în Regatul Unit într-o ambarcațiune mică este returnat forțat în Franța, iar în schimb o persoană aflată în Franța, care nu a încercat să traverseze Canalul Mânecii, este adusă legal în Regatul Unit.

Cei doi lideri au convenit ca mecanismul să funcționeze inițial ca proiect-pilot, care trebuia să se încheie pe 11 iunie. Cele două țări au decis însă să-l prelungească până la 1 octombrie.

Numărul traversărilor Canalului Mânecii din acest an a scăzut cu aproximativ o treime față de aceeași perioadă a anului trecut, deși se consideră că vremea a contribuit parțial la această reducere.

În aprilie, Regatul Unit și Franța au confirmat un nou acord în valoare de 662 de milioane de lire sterline, menit să oprească traversările Canalului Mânecii de către migranți.

Un purtător de cuvânt al ministerului britanic de interne a declarat: „În baza acordului nostru cu Franța privind returnările, am returnat deja din teritoriul britanic peste 900 de migranți aflați ilegal în țară.

Aceasta se adaugă celor aproape 70.000 de migranți aflați ilegal care au fost returnați între iulie 2024 și 31 martie 2026, cu 41% mai mulți decât în cele 21 de luni anterioare”.