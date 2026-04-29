Trump și Putin au vorbit la telefon aproape două ore. Rusia este „dispusă” să declare armistițiu de „Ziua Victoriei”

Publicat la 21:10 29 Apr 2026 Modificat la 21:10 29 Apr 2026

Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de o oră și jumătate, conform unui anunț al Kremlinului, de miercuri seară. Trump a discutat cu Putin despre armistițiul din războiul SUA-Iran, dar și de războiul din Ucraina.

În timpul apelului, despre care Kremlin spune că a durat aproximativ 90 de minute, Putin și-a exprimat sprijinul pentru decizia lui Trump de a prelungi armistițiul.

Dictatorul rus a „avansat și idei” privind rezolvarea problemelor legate de programul nuclear al Iranului.

Putin i-a spus, de asemenea, lui Trump că este „dispus” să declare un armistițiu în timpul festivităților de Ziua Victoriei. Anunțul a fost făcut de Iuri Ușakov, cel mai important consilier al dictatorului.

Acesta a susținut că Trump „a apreciat pozitiv armistițiul de Paște anunțat recent de Rusia”.

„În acest sens, Vladimir Putin l-a informat pe Donald Trump că este dispus să declare un armistițiu în timpul sărbătorilor de Ziua Victoriei”, a menționat Ușakov. „Trump a susținut activ această inițiativă, menționând că sărbătoarea comemorează victoria noastră comună asupra nazismului în cel de-Al Doilea Război Mondial”, a adăugat consilierul prezidențial.