Antena 3 CNN Externe Trump și Putin au vorbit la telefon aproape două ore. Rusia este „dispusă” să declare armistițiu de „Ziua Victoriei”

Trump și Putin au vorbit la telefon aproape două ore. Rusia este „dispusă” să declare armistițiu de „Ziua Victoriei”

Adrian Dumitru
<1 minut de citit Publicat la 21:10 29 Apr 2026 Modificat la 21:10 29 Apr 2026
Donald Trump și Vladimir Putin
Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de o oră și jumătate, conform unui anunț al Kremlinului, de miercuri seară. Trump a discutat cu Putin despre armistițiul din războiul SUA-Iran, dar și de războiul din Ucraina.

În timpul apelului, despre care Kremlin spune că a durat aproximativ 90 de minute, Putin și-a exprimat sprijinul pentru decizia lui Trump de a prelungi armistițiul.

Dictatorul rus a „avansat și idei” privind rezolvarea problemelor legate de programul nuclear al Iranului.

Putin i-a spus, de asemenea, lui Trump că este „dispus” să declare un armistițiu în timpul festivităților de Ziua Victoriei. Anunțul a fost făcut de Iuri Ușakov, cel mai important consilier al dictatorului. 

Acesta a susținut că Trump „a apreciat pozitiv armistițiul de Paște anunțat recent de Rusia”.

„În acest sens, Vladimir Putin l-a informat pe Donald Trump că este dispus să declare un armistițiu în timpul sărbătorilor de Ziua Victoriei”, a menționat Ușakov. „Trump a susținut activ această inițiativă, menționând că sărbătoarea comemorează victoria noastră comună asupra nazismului în cel de-Al Doilea Război Mondial”, a adăugat consilierul prezidențial.

