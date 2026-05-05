Separatiștii din Alberta au depus o petiție pentru un referendum privind separarea de Canada

3 minute de citit Publicat la 09:33 05 Mai 2026 Modificat la 09:33 05 Mai 2026

O petiție prin care locuitorii din Alberta sunt întrebați dacă vor ca provincia să se separe de Canada a fost depusă oficial luni. Demersul marchează o etapă importantă către un posibil referendum pentru independență, care ar putea avea loc în toamnă, scrie BBC.

Stay Free Alberta, grupul care a lansat petiția, susține că a strâns mai multe semnături decât numărul necesar pentru declanșarea unui referendum.

Mișcarea separatistă din Alberta are la bază nemulțumiri mai vechi din vestul Canadei. Unii locuitori consideră că provincia este adesea ignorată de politicienii de la Ottawa, capitala țării.

Cei care au inițiat petiția aveau termen până luna aceasta să strângă cel puțin 178.000 de semnături, adică 10% dintre alegătorii eligibili.

Mitch Sylvestre, liderul Stay Free Alberta, a declarat luni, în fața biroului electoral din Edmonton, că organizația a depus peste 300.000 de semnături. „Această zi este una istorică pentru Alberta”, a spus el. „Este primul pas către următoarea etapă. Am trecut de runda a treia, iar acum suntem în finala Stanley Cup.”

Totuși, verificarea semnăturilor a fost suspendată de o instanță din Alberta. Judecătorii trebuie să analizeze mai întâi o contestație depusă de un grup de comunități indigene First Nations, care susțin că separarea de Canada le-ar încălca drepturile.

O decizie în acest caz este așteptată în această lună.

Kevin Hille, avocatul comunității Athabasca Chipewyan First Nation, a spus că, în opinia sa, clienții săi au argumente solide pentru a bloca întrebarea de la referendum.

„O frontieră internațională le-ar afecta drepturile prevăzute în tratate și modul de viață”, a declarat Hille pentru BBC. El s-a referit la tratatele încheiate în urmă cu peste un secol între Coroana britanică și comunitățile First Nations, înainte de apariția Canadei moderne.

Avocatul a mai spus că, în opinia clienților săi, o Alberta independentă ar rupe aceste tratate.

Hille a amintit și o altă decizie a unei instanțe din Alberta, luată în decembrie. Atunci, un judecător a stabilit că un referendum pentru independență ar fi ilegal, deoarece ar încălca drepturile comunităților First Nations garantate de Constituția Canadei.

Guvernul din Alberta a permis însă continuarea procesului, după ce a modificat legea și a eliminat cerința ca referendumurile inițiate de cetățeni să fie constituționale.

Cel mai nou dosar aflat în instanță trebuie să stabilească dacă decizia din decembrie rămâne valabilă, chiar și după schimbarea legii, a explicat Hille. Dacă această contestație va avea succes, a spus avocatul, un referendum pentru independență nu va putea avea loc decât dacă este propus de guvernul provinciei.

Dacă semnăturile vor fi validate, locuitorii din Alberta ar putea vota la un referendum privind independența cel mai devreme pe 19 octombrie. Întrebarea de pe buletinul de vot ar fi: „Sunteți de acord ca provincia Alberta să înceteze să mai facă parte din Canada și să devină un stat independent?”

Nemulțumirea față de Ottawa s-a acumulat de mult timp în Alberta, mai ales în privința resurselor naturale. Unii locuitori cred că guvernul federal, în special sub conducerea liberalilor, a blocat dezvoltarea industriei de petrol și gaze a provinciei, favorizând legile privind clima.

Considerată mult timp o idee aflată la marginea politicii, separarea Albertei a devenit în ultimul an un subiect tot mai serios. Totuși, sondajele arată că majoritatea locuitorilor din Alberta ar vota împotriva separării de Canada. Potrivit unui sondaj realizat în februarie de compania canadiană Abacus Data, aproximativ 25% dintre respondenți susțin independența provinciei.

O petiție rivală, numită „Forever Canadian”, lansată împotriva separării, a strâns 450.000 de semnături. Aceasta se află acum în fața unei comisii care va decide ce urmează.

Susținătorii separării cred că o Alberta independentă ar putea folosi mai bine resursele provinciei și și-ar putea păstra mai mult din bogăție.

Membri ai mișcării separatiste s-au întâlnit și cu oficiali din administrația Trump.

Jeff Rath, unul dintre cei implicați în campanie și avocat al independenței Albertei, a declarat pentru BBC în ianuarie că discuțiile au vizat un „studiu de fezabilitate” pentru o posibilă linie de credit de 500 de miliarde de dolari, adică aproximativ 362 de miliarde de lire sterline, în cazul separării provinciei. El a precizat că grupul său nu a cerut finanțare din partea Statelor Unite.