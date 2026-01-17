Victorie fără precedent: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai intensă competiție auto din lume

2 minute de citit Publicat la 14:46 17 Ian 2026 Modificat la 15:16 17 Ian 2026

Nasser al-Attiyah și copilotul său Fabian Lurquin au terminat competiția pe primul loc în clasamentul general. Foto: Dakar Rally/Facebook

Victorie fără precedent pentru Dacia la cea mai intensă competiție auto din lume. Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026, prin echipajul format din piloții Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin. Este a doua participare la raliul din Dakar pentru producătorul din România și după un parcurs bun al tuturor mașinilor Dacia înscrise în cursă, s-a încheiat cu o victorie.

Echipa Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin a dominat în a doua săptămână a celei de-a 49-a ediție a Dakar-ului în drumul către victorie, în strânsă competiție cu rivalii de la Ford.

Astfel, Al Attiyah, care s-a impus pentru a şasea oară, după ediţiile din 2011, 2015, 2019, 2022 şi 2023, oferă constructorului Dacia primul său triumf în cursă, la doar a doua participare, relatează Agerpres. Nasser Al-Attiyah are 50 de victorii de etapă în această competiţie, egalându-i pe Ari Vatanen şi Stephane Peterhansel.

Nasser al-Attiyah și copilotul său Fabian Lurquin au terminat competiția pe primul loc în clasamentul general, după ce au încheiat ultima etapă cu un timp de 55 de minute și două secunde.

Copilotul său, belgianul Fabian Lurquin, care a concurat anterior alături de francezul Sebastien Loeb, obţine prima sa victorie la Dakar.

Echipa câștigătoare a sărbătorit cu câteva cascadorii, care au fost postate pe pagina de Facebook a organizatorilor.

În același timp, fostul multiplu campion mondial de raliuri Sebastien Loeb a terminat pe locul patru alături de Edouard Boulanger. Iată locurile ocupate de echipajele Dacia în clasamentul general.

locul 1: Nasser al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 48 ore, 56 minute, 53 secunde;

locul 4: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 49 ore, 12 minute, 3 secunde;

locul 7: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 49 ore, 43 minute, 43 secunde;

locul 11: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 50 ore, 26 minute, 42 secunde;

Cea de-a 48-a ediție a Raliului Dakar, și a șaptea care se desfășoară în Arabia Saudită, a cuprins 4.840 de kilometri cronometrați și o distanță totală de 7.994 de kilometri, împărțiți în 13 etape.

Dacia a participat pentru a doua oară la Raliul de la Dakar

Triumful Daciei este cu atât mai spectaculos cu cât este doar a doua participare pentru constructorul român.

Dacia și-a făcut debutul oficial în calitate de constructor în cea mai faimoasă competiție de rally-raid din lume în 2025, când a înscris modelul Sandrider în categoria auto și luptând cu rivali consacrați precum Toyota, Ford și MINI.

Echipa a participat cu trei mașini în 2025, la bordul acestora fiind echipaje experimentate formate din Nasser Al-Attiyah și Edouard Boulanger, Sebastien Loeb și Fabian Lurquin, respectiv Cristina Gutierrez cu Pablo Moreno.