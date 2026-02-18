Încălzirea globală i-a obligat pe cercetători să schimbe modul în care analizează fenomenul El Niño. Ce este RONI

Metoda tradițională de detectare era cunoscută sub numele de Oceanic Niño Index. sursa foto: Getty

Dacă imaginea ta despre El Niño și La Niña este influențată mai ales de un celebru sketch din anii ’90 al lui Chris Farley din „Saturday Night Live”, atunci probabil îți amintești definiția lui amuzantă, dar nu tocmai riguroasă din punct de vedere științific. Astăzi, interesul pentru acest tipar climatic din Pacificul tropical este mult mai mare, iar fenomenul este mai complex decât părea în parodia SNL, relatează CNN.

El Niño apare atunci când temperaturile oceanelor din Pacificul tropical cresc mult peste medie. Pentru că această zonă devine mult mai caldă decât apele din jur, atmosfera reacționează, iar tiparele meteorologice se modifică. De aceea, El Niño – și „sora” sa mai rece, La Niña – au o importanță majoră.

Metoda tradițională de detectare era cunoscută sub numele de Oceanic Niño Index (Indicele Oceanic Niño). Cercetătorii comparau temperatura apei într-o zonă specifică din Pacificul tropical, numită regiunea Niño 3.4, cu media temperaturilor din ultimii 30 de ani pentru aceeași zonă. Cu cât diferența era mai mare, cu atât fenomenul El Niño era mai puternic.

Însă această metodă nu ținea cont de ceea ce se întâmpla în restul Pacificului tropical.

Încălzirea globală a complicat situația. Întreg Pacificul tropical se încălzește atât de rapid încât anomaliile asociate fenomenului El Niño sunt „mascate”. Dacă oceanul este supraîncălzit peste tot, El Niño devine mai greu de identificat.

Din acest motiv, cercetătorii au trecut la o nouă metodă de măsurare a fenomenelor El Niño și La Niña: RONI – Relative Oceanic Niño Index (Indicele Oceanic Niño Relativ). Noua metodă folosește un artificiu matematic simplu, dar eficient: din anomaliile de temperatură din regiunea-cheie pentru El Niño sunt scăzute anomaliile din restul Pacificului tropical.

Practic, noul indice elimină din ecuație efectul încălzirii climatice de fond, ceea ce face ca El Niño să fie mai ușor de identificat. Astfel, fenomenul poate fi detectat mai devreme, iar prognozele meteo pe termen lung pot fi îmbunătățite.

Este esențial ca cercetătorii să identifice și să prevadă cu acuratețe episoadele El Niño și La Niña, deoarece acestea pot modifica tiparele meteorologice la mii de kilometri distanță, provocând pagube de miliarde de dolari prin inundații în unele regiuni și secetă în altele, influențând inclusiv sezonul uraganelor din Atlantic.

Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă acest nou indice și cum ar putea funcționa, au fost consultați doi dintre cei mai reputați specialiști în domeniu: Michelle L’Heureux, din cadrul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), și Emily Becker, cercetătoare la Universitatea din Miami.

L’Heureux, care coordonează prognozele El Niño și La Niña pentru NOAA, a declarat că noul indice „surprinde mai bine interacțiunile dintre ocean și atmosferă în Pacificul tropical”. Metoda veche „captează din ce în ce mai mult schimbări din ocean care nu se reflectă în circulația atmosferică de deasupra”.

El Niño și La Niña sunt considerate fenomene cuplate, ceea ce înseamnă că schimbările din ocean sunt reflectate în modificări ale tiparelor atmosferice.

„Cuplat înseamnă că schimbările din vânturi, precipitații etc. trebuie să se desfășoare sincron cu schimbările care au loc la suprafața oceanului”, a explicat L’Heureux.

Ea a adăugat că încălzirea de fond din Pacific a făcut ca metoda inițială să piardă treptat din vedere fenomenul El Niño.

„Vechiul indice era ca și cum ai privi Pacificul tropical prin ochelari încețoșați, iar acum am trecut la o pereche nouă de ochelari cu dioptrii potrivite și putem vedea El Niño/La Niña mult mai clar”, explică ea.

Becker a indicat schimbările climatice provocate de activitatea umană drept cauza acestei „vederi încețoșate”.

„Am constatat că, în ultimul deceniu, intensitatea episoadelor El Niño și La Niña, măsurată prin indicele tradițional Niño 3.4, nu mai era în sincron cu tiparele de impact pe care le observam”, a spus Becker. „Cercetările au arătat că acest lucru se întâmpla deoarece oceanele globale se încălzesc foarte rapid, prea rapid pentru ca vechea noastră măsurătoare să țină pasul”.

Potrivit ei, noul indice surprinde mai bine intensitatea acestor evenimente și efectele lor asupra vremii, eliminând influența unei baze climatice aflate în schimbare.

Cu alte cuvinte, „The Niño” din sketch-ul lui Farley – filmat în timpul unui episod major El Niño, între 1997 și 1998 – poate fi acum detectat cu mai mare precizie, iar efectele sale pot fi anticipate mai clar.