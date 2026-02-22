Groenlanda respinge oferta lui Trump de a trimite o navă-spital: Avem un sistem în care îngrijirea este gratuită pentru cetățeni

Jens-Frederik Nielsen, prim-ministrul Groenlandei. Sursa foto: Getty Images

Groenlanda a transmis că nu are nevoie de asistență medicală din partea altor țări, după ce preşedintele american, Donald Trump, a declarat că trimite o navă-spital în teritoriul autonom danez pe care dorește să îl achiziționeze, a relatat The Guardian. Liderii Danemarcei și ai teritoriului arctic au respins afirmația preşedintelui SUA potrivit căreia locuitorii insulei "nu sunt îngrijiți corespunzător".

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reacționat ferm după anunțul liderului american, Donald Trump, care a spus că va trimite o navă-spital întrucât locuitorii de pe cea mai mare insulă din lume nu ar primi îngrijirea medicală necesară. Oferta preşedintelui Statelor Unite ale Americii a fost însă respinsă politicos de la Nuuk.

"Din partea noastră va fi un «Nu, mulțumesc». Ideea președintelui Trump de a trimite o navă-spital americană aici, în Groenlanda, a fost luată la cunoștință. Dar avem un sistem public de sănătate în care îngrijirea este gratuită pentru cetățeni", a scris duminică, pe Facebook, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, potrivit sursei citate.

Mesajul lui Trump privind nava-spital a apărut la câteva ore după ce SUA au anunţat evacuarea unui membru al echipajului unui submarin american aflat în apele groenlandeze, la şapte mile nautice de capitala Nuuk. Momentan, nu este clar dacă ideea navei-spital are legătură cu această evacuare.

Jurnaliştii publicaţiei The Guardian au mai scris că în Groenlanda, la fel ca în Danemarca, accesul la serviciile medicale este gratuit la punctul de utilizare și finanțat din taxe. Premierul danez, Mette Frederiksen, a reacționat la postarea lui Donald Trump apărând sistemul țării sale.

Scriind pe Facebook, şefa guvernului danez a spus că este "fericită să trăiască într-o țară în care există acces gratuit și egal la servicii medicale pentru toți, unde nu asigurările și averea determină dacă primești tratamentul adecvat".

Mette Frederiksen a adăugat că Groenlanda are "aceeași abordare" ca Danemarca.

Și ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a respins afirmația lui Donald Trump potrivit căreia oamenilor din Groenlanda li se refuză tratamentul medical.

"Populația Groenlandei primește îngrijirea medicală de care are nevoie. O primește fie în Groenlanda, fie, dacă este necesar un tratament specializat, în Danemarca. Așadar, nu este ca și cum ar exista nevoie de o inițiativă specială în domeniul sănătății în Groenlanda", a declarat el pentru postul danez DR.

În Groenlanda există șase spitale care deservesc o populație de mai puțin de 60.000 de oameni. La începutul lunii februarie, guvernul teritoriului a semnat un acord cu Copenhaga pentru a îmbunătăți accesul pacienților groenlandezi la tratament în spitalele din Danemarca.

Troels Lund Poulsen a mai adăugat: "Trump scrie constant pe Twitter despre Groenlanda. Este, fără îndoială, o expresie a noii normalități care s-a instalat în politica internațională".

Liderul de la Casa Albă a afirmat în repetate rânduri că SUA trebuie să preia Groenlanda din motive de securitate națională și, în decembrie, l-a numit pe Landry trimis special al SUA pentru vasta insulă arctică bogată în resurse minerale.

Groenlanda, Danemarca şi SUA au lansat la finalul lunii trecute discuţii diplomatice pentru a depăşi criza apărută în cadrul alianţei NATO după ameninţările lui Donald Trump la adresa teritoriului arctic, pe care l-a exprimat în repetate rânduri că ar vrea să îl preia.