Danemarca a evacuat un militar de pe un submarin al SUA care naviga lângă Groenlanda. Apoi a venit mesajul lui Trump

1 minut de citit Publicat la 18:32 22 Feb 2026 Modificat la 18:33 22 Feb 2026

Militarul SUA a fost transferat cu elicopterul de pe submarinul american. Foto: captură video OSINT Defender / Facebook

Armata daneză a anunțat că forțele sale din zona arctică au evacuat un membru al echipajului de pe un submarin american în largul coastei Groenlandei.

Acesta necesita pentru tratament medical urgent, a relatat NPR, radioul public din SUA.

Comandamentul Arctic Comun Danez a precizat pe pagina sa de Facebook că submarinistul bolnav a fost evacuat sâmbătă, la aproximativ 13 kilometri în largul coastei orașului-capitală Nuuk.

Militarul a fost apoi transferat la un spital din oraș.

Transferul său la țărm s-a făcut cu un elicopter Seahawk al armatei daneze.

Trump a anunțat sâmbătă că trimite "o navă-spital" în Groenlanda

Tot sâmbătă, în cursul serii, președintele american Donald Trump și-a anunțat planul de a desfășura o navă spital în Groenlanda, susținând că mulți oameni de acolo sunt bolnavi și nu primesc îngrijiri.

"Lucrând cu fantasticul guvernator al Louisianei, Jeff Landry (desemnat de Trump ca 'emisar special' al SUA pentru Groenlanda, n.r.) , vom trimite o mare navă-spital în Groenlanda pentru a avea grijă de numeroșii oameni bolnavi care nu sunt îngrijiți acolo. Este pe drum!!!”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Declarația lui Trump a provocat reacția șefei guvernului danez, Mette Frederiksen, care a respins declarațiile lui Trump.

Frederiksen s-a declarat "fericită să trăiască într-o țară în care există acces gratuit și egal la sănătate pentru toți și în care nu averea și plata unei asigurări scumpe decid dacă primești un tratament adecvat".

Legăturile bilaterale puternice de după al Doilea Război Mondial dintre Danemarca și Statele Unite au fost supuse unor presiuni severe în ultimele luni, după ce președintele SUA a insistat cu planurile sale de a prelua Groenlanda invocând interesele de securitate ale SUA.