Nu s-a găsit un investitor strategic pentru Șantierul Naval Mangalia. Compania intră în faliment. Ce se întâmplă cu banii angajaților

1 minut de citit Publicat la 12:11 06 Apr 2026 Modificat la 12:11 06 Apr 2026

Nu s-a găsit un investitor strategic care să preia activitatea Șantierului Naval din Mangalia, așa că votul pentru planul de reorganizare a fost respins. În aceste condiții, compania intră în procedură de faliment, potrivit unui comunicat transmis luni.

CITR, administratorul judiciar al Șantierului Naval din Mangalia și lider al pieței de restructurare și insolvență din România, a comunicat că adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie.

Decizia marchează trecerea șantierului în etapa de faliment, etapă în care activitatea curentă va fi oprită treptat și vor fi inițiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia.

Respingerea planului de către creditori determină obligația administratorului judiciar de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Pe parcursul procedurii, CITR asigură că va continua să informeze părțile interesate cu privire la etapele majore ale procesului și la calendarul măsurilor care vor fi implementate. Scopul este ca procedura să se desfășoare într-un mod ordonat și transparent, cu respectarea drepturilor tuturor creditorilor și a angajaților.

„Oamenii își vor primi banii până de Paște”, a spus în 31 martie purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Astfel, banii vor fi trimiși de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă atunci când angajatorii intră în insolvență sau în procedura concordatului preventiv.

Damen Mangalia a pornit deja procedura de faliment, după ce angajații au protestat din cauza faptului că nu și-au primit salariile de trei luni.