Angajaţii de la Liberty Galați protestează în fața Prefecturii: "Vrem să muncim, nu să cerşim". Nu şi-au luat salariile din octombrie

Guvernul întârzie adoptarea Ordonanței care ar permite deblocarea Fondului de Garantare a Salariilor. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Sute de angajați de la combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, protestează luni, fiind nemulţumiţi că nu și-au mai primit salariile din octombrie anul trecut. Revoltaţi, oamenii speră în protecție din partea Guvernul României, condus de premierul Ilie Bolojan. "Vrem să muncim, nu să cerşim" şi "Până intervine statul, vor să moară combinatul" sunt două dintre mesajele transmise de muncitori în timpul manifestaţiei.

Aproape 200 de muncitori de la combinatul siderurgic din Galați au protestat luni dimineață, în fața Prefecturii. Sunt nemulțumiți că nu și-au mai primit drepturile salariale de mai bine de patru luni, dar și că Guvernul întârzie să ia măsurile promise pentru protejarea angajaților și a locurilor de muncă din combinat.

"Până intervine statul, vor să moară combinatul" au strigat aceştia, iar pe una dintre pancartele aduse la protest a fost scris următorul mesaj: "Vrem să muncim, nu să cerşim! Grevă pentru drepturile salariale". Executivul întârzie adoptarea Ordonanței care ar permite deblocarea Fondului de Garantare a Salariilor, astfel încât să își primească lefurile restante din octombrie 2025.

În urmă cu două săptămâni, premierul Ilie Bolojan anunța într-o conferință de presă că Liberty Galați va fi declarat obiectiv de importanţă strategică națională și că va fi adoptată o ordonanță care să permită și agenților economici aflați în concordat preventiv să acceseze fondul de garantare a salariilor, așa cum se întâmplă în cazul celor aflați în insolvență.

Actul normativ nu a intrat însă pe ordinea de zi a ședinței de guvern de săptămâna trecută, lucru care a stârnit nemulțumirea angajaților Combinatului Siderurgic din Galați.

Pe imaginile video-ului de mai sus sunt ultimii "mohicani" ai siderurgiei româneşti: din 40.000 au mai rămas vreo 400. Iar aproape 200 dintre aceştia sunt azi, la început de săptămână, în grevă şi îşi cer drepturile salariale. În contextul crizei economice din România, cu creşteri de taxe, impozite şi de preţuri, ei nu au niciun venit începând cu luna octombrie. Altfel spus, nu au mai primit niciun ban.

Mai mulţi muncitori ai combinatului siderurgic Liberty Galaţi au declarat pentru Antena 3 CNN că au trecut prin toate fazele de împrumut: au cerut bani părinţilor, rudelor, prietenilor şi au mărturisit cu durere în suflet că aşteaptă luna aceasta alocaţiile copiilor. Muncitorii de la au ajuns să trăiască din banii acordaţi copiilor de către stat, pentru că ei au fost uitaţi de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, inclusiv Ministerul Muncii, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei şi chiar şi premierul Ilie Bolojan.

În urmă cu aproape opt luni, prim-ministrul Ilie Bolojan le-a promis în cadrul unei întâlniri că din Fondul de Garantare îşi vor primi salariile.

De pe 1 septembrie 2025, toți muncitorii de la Liberty Galați sunt în șomaj tehnic. Combinatul a oprit producția de oțel din iunie 2024 și, de atunci, a acumulat datorii de peste un miliard de euro la furnizori, bănci, bugetul local și alți creditori.